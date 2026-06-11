به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، براساس گزارشی که همزمان با آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شده است، هزینه‌های بالای سفر، قیمت گران بلیت مسابقات، دشواری‌های دریافت ویزا و پیچیدگی‌های جابه‌جایی میان شهرهای میزبان، از مهم‌ترین عوامل کاهش استقبال گردشگران خارجی از سفر به آمریکا برای تماشای مسابقات عنوان شده‌اند.

تحلیل رویترز نشان می‌دهد بسیاری از هتل‌های شهرهای میزبان که انتظار موج گسترده رزرو اتاق را داشتند، ناچار به کاهش قیمت‌ها شده‌اند. در شهر نیویورک که میزبان دیدار نهایی جام جهانی است، میزان رزرو هتل‌ها به‌مراتب کمتر از برآوردهای اولیه بوده و فعالان صنعت گردشگری از فاصله قابل توجه میان انتظارات و واقعیت بازار سخن می‌گویند.

گزارش‌ها همچنین از کاهش تقاضای پروازهای ورودی از برخی کشورهای اروپایی حکایت دارد.

به گفته کارشناسان، افزایش هزینه‌های سفر و اقامت باعث شده بخشی از هواداران فوتبال ترجیح دهند مسابقات را از کشورهای دیگر یا از طریق رسانه‌ها دنبال کنند.

رویترز همچنین به افزایش چشمگیر قیمت بلیت برخی مسابقات اشاره کرده است. در برخی موارد، قیمت بلیت‌ها به صدها دلار و حتی نزدیک به هزار دلار رسیده که این موضوع به یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی هواداران تبدیل شده است.

در مقابل، پلتفرم‌های اجاره کوتاه‌مدت اقامتگاه مانند Airbnb عملکرد بهتری نسبت به هتل‌ها ثبت کرده‌اند؛ زیرا امکان تقسیم هزینه اقامت میان چند نفر را فراهم می‌کنند و گزینه‌ای اقتصادی‌تر برای هواداران به شمار می‌روند.

این وضعیت در حالی رخ داده که پیش از آغاز رقابت‌ها، برگزارکنندگان و فعالان اقتصادی از جام جهانی ۲۰۲۶ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های گردشگری و اقتصاد محلی در شهرهای میزبان یاد می‌کردند. با این حال، داده‌های اولیه نشان می‌دهد دست‌کم در آمریکا، منافع مورد انتظار صنعت گردشگری هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین دوره این رقابت‌ها با حضور ۴۸ تیم است و به‌طور مشترک در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود.

انتهای پیام/