به گزارش خبرنگار میراثآریا، در یکی از مهمترین اکتشافات باستانشناسی سالهای اخیر اروپا، پژوهشگران آلمانی موفق به شناسایی آرامگاه یک شاهزاده سلت متعلق به میانه هزاره نخست پیش از میلاد در نزدیکی شهر باد کامبرگ در ایالت هسن شدند؛ کشفی که ابعاد تازهای از ساختار قدرت، شبکههای مبادلاتی و جایگاه نخبگان جوامع عصر آهن را آشکار میکند.
این آرامگاه در جریان بررسیهای باستانشناسی پیش از اجرای پروژه احداث یک پارک خورشیدی کشف شد و به گفته متخصصان، از نظر کیفیت و ارزش آثار بهدستآمده در زمره برجستهترین یافتههای باستانشناسی اروپا قرار میگیرد.
در میان اشیای مکشوفه، چندین انگشتر طلا، بقایای جنگافزارها و یک ابریق نوکدار اتروریایی دیده میشود که احتمالا از منطقه توسکانی در ایتالیا به این ناحیه منتقل شده است. وجود چنین شیئی در یک آرامگاه سلتی، نشانهای ارزشمند از ارتباطات فرامنطقهای و شبکههای تجاری گسترده میان جوامع اروپای مرکزی و تمدنهای پیشرفته حوزه مدیترانه در بیش از دو هزار و پانصد سال پیش به شمار میرود.
کاوشگران همچنین بقایای یک ارابه دوچرخ شامل یراقآلات فلزی، سرمحورهای تزئینی و حلقههای آهنی چرخ را شناسایی کردهاند؛ یافتهای که نشان میدهد متوفی احتمالاً از طبقه اشراف و نخبگان محلی بوده و مطابق سنتهای تدفینی ویژه صاحبان قدرت و منزلت اجتماعی به خاک سپرده شده است.
اودو رکر، باستانشناس ایالت هسن، با تاکید بر اهمیت این کشف اظهار کرد: این یافته امکان مستندسازی حضور نخبگان محلی سلت را فراهم میکند؛ موضوعی که تاکنون تنها در حد فرضیه مطرح بود.
به گفته کارشناسان، آرامگاه کشفشده به فرهنگ «هونسرک–آیفل» نسبت داده میشود و یکی از معدود نمونههای شناختهشده خاکسپاری سلتها همراه با ارابه در آلمان است. در ایالت هسن تاکنون تنها چند آرامگاه مشابه شناسایی شده، اما هیچیک از نظر غنای آثار و کیفیت دادههای باستانشناختی با این کشف قابل مقایسه نیستند.
پژوهشگران اکنون در حال آمادهسازی این مجموعه برای انجام مطالعات پیشرفته آزمایشگاهی هستند. فناوریهای نوین تصویربرداری از جمله رادیوگرافی و سیتیاسکن نشان داده است که در بخشهای دستنخورده آرامگاه، آثار و اشیای دیگری نیز وجود دارد که هنوز از زیر خاک خارج نشدهاند. انتظار میرود نتایج این بررسیها اطلاعات ارزشمندی درباره ساختار اجتماعی، آیینهای تدفینی، الگوهای قدرت و شیوه زندگی جوامع عصر آهن در اروپای مرکزی ارائه کند.
سلتها از مهمترین فرهنگهای عصر آهن اروپا به شمار میروند که در قالب اتحادیههای متعدد قبیلهای و بدون ساختار سیاسی متمرکز در بخش وسیعی از قاره اروپا سکونت داشتند. هرچند این جوامع فاقد نظام حکومتی واحد بودند، اما زبان مشترک، سنتهای فرهنگی مشابه و باورهای دینی نزدیک، پیوندهای هویتی قابل توجهی میان آنان ایجاد کرده بود.
کارشناسان معتقدند شکوفایی سلتها در دو دوره مهم فرهنگی «هالشتات» و «لاتن» شکل گرفت و سرانجام با گسترش نفوذ امپراتوری روم و تحولات سیاسی و فرهنگی پس از آن، بخش بزرگی از قلمروهای آنان در ساختار جهان رومی ادغام شد. با این حال، میراث فرهنگی و زبانی سلتها همچنان در مناطقی چون ایرلند، ولز، اسکاتلند و برتانی زنده مانده و بخشی از هویت تاریخی اروپا را تشکیل میدهد.
کشف آرامگاه شاهزاده سلت در هسن، افزون بر ارزشهای علمی و تاریخی، گواهی تازه بر ظرفیت بالای پروژههای باستانشناسی نجاتبخشی در حفاظت از میراث نهفته در زیرساختهای توسعهای معاصر است؛ میراثی که میتواند روایتهای ناشناختهای از گذشته اروپا را برای پژوهشگران و افکار عمومی آشکار سازد.
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