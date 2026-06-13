به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه صنایع‌دستی در شهرستان عنبرآباد کرمان هم‌زمان با روز جهانی و آغاز هفته صنایع‌دستی به همت نمایندگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

جمشید دژبان‌پور نماینده میراث‌فرهنگی شهرستان عنبرآباد با اشاره به استقبال خوب بازدیدکنندگان از این نمایشگاه گفت: برپایی نمایشگاه صنایع دستی این شهرستان جلوه‌ای از توانمندی و خلاقیت هنرمندان و صنعتگران این شهرستان را به نمایش درآورده و حمایت دستگاه‌های اجرایی از هنرهای سنتی و نقش صنایع دستی در حفظ هویت فرهنگی و هنری و اشتغال‌زایی در عنبرآباد را نشان می‌دهد.

دژبان‌پور تصریح کرد: در این نمایشگاه، آثار متنوعی از رشته‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی شهرستان عنبرآباد در معرض دید عموم قرار گرفت و هنرمندان ضمن معرفی ظرفیت‌های بومی منطقه، بخشی از دانش، مهارت و پیشینه فرهنگی این هنرها را به بازدیدکنندگان ارائه کردند.

نماینده میراث‌فرهنگی عنبرآباد خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی زمینه آشنایی بیشتر جامعه با ارزش‌های صنایع‌دستی، حمایت از تولیدات هنرمندان محلی و توسعه بازار فروش محصولات فرهنگی را فراهم می‌کند.

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