به‌گزارش میراث‌آریا، مریم حسنی در گفت‌وگویی به مناسبت هفته‌ صنایع‌دستی، بازارچه صنایع‌دستی آق‌قلا را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری استان دانست و بیان کرد: این مجموعه با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۴۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۳۷۰۰ مترمربع و زیربنای ۲۳۸۰ مترمربع احداث‌شده و دارای ۴۶ غرفه است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آق‌قلا افزود: معماری بازارچه برگرفته از پل تاریخی آق‌قلا بوده و طراحی محوطه آن نیز به‌گونه‌ای انجام شده است که امکان برپایی آلاچیق‌های سنتی، بازارهای محلی و عرضه مستقیم محصولات بومی را فراهم می‌کند. حوض میانی، فضای سبز و طراحی محیطی این مجموعه، فضایی جذاب و هویت‌مند ایجاد کرده که آن را به یکی از شاخص‌ترین مراکز عرضه صنایع‌دستی در شمال کشور تبدیل کرده است.

او با بیان اینکه این بازارچه به‌عنوان بزرگ‌ترین بازارچه صنایع‌دستی شمال کشور شناخته می‌شود، تصریح کرد: این مجموعه در سطح ملی به‌عنوان یک برند برای استان گلستان مطرح است و ظرفیت آن را دارد که به یکی از مراکز مهم معرفی فرهنگ، هنر و هویت بومی منطقه تبدیل شود.

حسنی در ادامه با اشاره به تنوع رشته‌های صنایع‌دستی قابل‌عرضه در بازارچه گفت: توسعه پایدار صنایع‌دستی نیازمند توجه به تنوع محصولات و حضور هنرمندان در رشته‌های مختلف است. شهرستان آق‌قلا در رشته‌هایی نظیر قالی و قالیچه ترکمن، گلیم‌بافی، پلاس‌بافی، سوزن‌دوزی ترکمن و بلوچ، ساخت زیورآلات سنتی ترکمن، دوتارسازی، نمدمالی و دیگر هنرهای سنتی از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است.

او افزود: بازارچه صنایع‌دستی بستری برای حضور و فعالیت تمامی هنرمندان فراهم کرده و محدودیتی برای استقرار فعالان این حوزه وجود ندارد. در حال حاضر تعدادی از هنرمندان بومی شهرستان در این مجموعه مشغول فعالیت هستند و تلاش می‌کنیم با جذب هنرمندان شاخص و رشته‌های متنوع از سراسر استان، زمینه بهره‌برداری کامل از ظرفیت غرفه‌ها و افزایش جذابیت بازارچه را فراهم کنیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آق‌قلا با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در اقتصاد محلی بیان کرد: فعالیت در این حوزه شامل سه بخش آموزش، تولید و فروش است و هنرمندان می‌توانند از هر سه مسیر به کسب درآمد بپردازند. همچنین توسعه فروش مجازی و استفاده از بسترهای اینترنتی فرصت‌های جدیدی برای عرضه محصولات صنایع‌دستی فراهم کرده است.

او ادامه داد: صنایع‌دستی ازجمله مشاغل خانگی کم‌هزینه و اشتغال‌زا محسوب می‌شود و توسعه آن می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، به‌ویژه برای بانوان و جوانان داشته باشد. از سوی دیگر گردشگری و صنایع‌دستی ارتباطی متقابل و مکمل دارند و افزایش حضور گردشگران، رونق بازار فروش محصولات بومی و سنتی را به دنبال خواهد داشت.

حسنی با اشاره به جایگاه فرهنگی بازارچه افزود: تجمیع هنرمندان فعال در حوزه آموزش، تولید و فروش صنایع‌دستی در یک فضای مناسب، این مجموعه را به مرکزی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده است؛ مرکزی که می‌تواند نقش مؤثری در معرفی فرهنگ بومی، انتقال دانش و مهارت‌های سنتی و حمایت از هنرمندان ایفا کند.

او در بخش دیگری از این گفت‌وگو به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه بازارچه اشاره کرد و گفت: تکمیل و ایجاد برخی زیرساخت‌های موردنیاز، ارتقای امکانات مجموعه، ساماندهی محیط پیرامونی و تقویت فضاهای خدماتی ازجمله برنامه‌هایی است که می‌تواند زمینه حضور بیشتر هنرمندان و استقبال گسترده‌تر بازدیدکنندگان را فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آق‌قلا همچنین بر اهمیت معرفی و تبلیغ این مجموعه تأکید کرد و افزود: با توجه به جایگاه ملی بازارچه صنایع‌دستی آق‌قلا، معرفی گسترده آن از طریق تبلیغات محیطی، تابلوهای راهنما و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در شناساندن این ظرفیت ارزشمند به گردشگران و علاقه‌مندان داشته باشد.

حسنی درباره برنامه‌های جذب گردشگر نیز بیان کرد: تمامی برنامه‌ریزی‌ها با رویکرد توسعه پایدار گردشگری و صنایع‌دستی انجام می‌شود و هدف نهایی ما تبدیل بازارچه صنایع‌دستی آق‌قلا به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان گلستان است.

او افزود: باید شرایطی فراهم شود که بازدید از بزرگ‌ترین بازارچه صنایع‌دستی شمال کشور در برنامه تورهای گردشگری ورودی به استان قرار گیرد و گردشگران ضمن آشنایی با فرهنگ و هنر بومی منطقه، از ظرفیت‌های متنوع این مجموعه نیز بهره‌مند شوند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آق‌قلا با اشاره به برخی برنامه‌های توسعه‌ای آینده خاطرنشان کرد: ایجاد فضاهای مکمل فرهنگی، تفریحی و خدماتی در مجاورت بازارچه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود می‌تواند ماندگاری گردشگران را افزایش داده و زمینه تبدیل این مجموعه به یک مقصد گردشگری فعال را فراهم کند.

حسنی در پایان تأکید کرد: صنایع‌دستی نماد فرهنگ، هویت و اصالت ایرانی است و حمایت از هنرمندان این حوزه در حقیقت پاسداری از میراث ارزشمند گذشتگان و انتقال آن به نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

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