به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش تعاملی «بچه شو» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی اشکان درویشی، از ۱۲ تیرماه در پردیس سینمایی کوروش روی صحنه میرود.
«بچه شو» با رویکردی متفاوت و تعاملی، تلاش دارد در فضایی نمایشی و آموزشی، کودکان و نوجوانان را به بخشی از روند اجرا تبدیل کند؛ جایی که مخاطبان تنها تماشاگر نیستند و در جریان نمایش نقشآفرینی میکنند.
این اثر با همراهی روانشناسان و مشاورانخ تخصصی کودک و نوجوان طراحی شده است و هدف آن پرداختن به موضوعاتی همچون شناخت تواناییها، استعدادیابی، تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی، شناسایی نقاط قوت و ضعف کودکان و آشنایی با چالشهای رفتاری و اجتماعی در قالب بازی و نمایش است.
شعار اصلی این پروژه بر این باور استوار است که: «بچهها آن چیزی که ما میخواهیم نمیشوند، بلکه آن چیزی میشوند که ما هستیم»؛ رویکردی که در ساختار نمایشی «بچه شو» نیز بازتاب یافته و تلاش میکند مفاهیم تربیتی را در قالبی سرگرمکننده و آموزنده به مخاطبان منتقل کند.
اشکان درویشی که پیشتر با آثار کودک و نوجوان «شهر جادو» و «جومانجی» توانسته بود مخاطبان گستردهای را جذب کند، این بار با تجربهای تازه در حوزه تئاتر تعاملی به سراغ کودکان و نوجوانان آمده است.
«بچه شو» این روزها مراحل پایانی آمادهسازی خود را پشت سر میگذارد و قرار است با ساختاری متفاوت و مبتنی بر مشارکت مستقیم مخاطبان، تجربهای تازه را برای خانوادهها و کودکان رقم بزند.
بازیگران و دیگر عوامل این نمایش بهزودی در اخبار تکمیلی معرفی خواهند شد.
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