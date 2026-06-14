به گزارش میراث آریا، رویداد نقشی بر میناب شامل مجموعه‌ای از اجراهای هنری، موسیقایی و پرفورمنس با حضور هنرمندان هرمزگان و هنرمندان معاصر ایران است.

در بخش نخست این رویداد، اجرای زنده جهله‌نگاری، نقاشی بر کوزه های سفالی میناب از ساعت ۱۵ تا ۱۸، اجرای کوارتت بادی «در میان آوار» با آهنگسازی میلاد آقایی ساعت ۱۶:۳۰، اجرای پرفورمنس هنرمندان هرمزگان با عنوان جست و جوی حقیقت در خاک جنوب در ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.

«نقشی بر میناب» تلاشی هنری برای بازتاب روایت‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با فاجعه میناب و ادای احترام به یاد کودکان شهید این رویداد است. این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای تجسمی، موسیقی و هنر اجرا، بستری برای گفت‌وگو، همدلی و تأمل درباره ابعاد انسانی این واقعه فراهم می‌کند.

رویداد نقشی بر میناب امروز ۲۴ خرداد از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/