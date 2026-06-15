به گزارش خبرنگار میراثآریا، نیما اقتداری روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای سیاستهای حمایتی اداره میراثفرهنگی برای ترویج و توسعه صنایعدستی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، دورههای آموزشی سفالگری و حصیربافی بهصورت رایگان برای عموم علاقهمندان برگزار میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان میناب افزود: این دورههای مهارتی در روزهای دوشنبه و سهشنبه، ۲۵ و ۲۶ خردادماه، در خانه صنایعدستی واقع در روستای حکمی برگزار خواهد شد.
اقتداری با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای هنرهای سنتی منطقه تصریح کرد: هدف از برگزاری این دورهها، انتقال مهارتهای بومی به نسل جدید، افزایش توانمندیهای هنری هنرجویان و بسترسازی برای تولید و اشتغال در حوزه صنایعدستی است.
او در پایان خاطرنشان کرد که حضور در این دورهها فرصتی مغتنم برای علاقهمندان به هنرهای دستی است تا زیر نظر اساتید مجرب، اصول اولیه و تکنیکهای پیشرفته این دو رشته هنری را بیاموزند.
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