به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این نشست که روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ با حضور مدیریت بقعه چهارانبیاء و معاونین دو دستگاه برگزار شد، طرفین ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود، راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های مشترک را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

یکی از مهم‌ترین محورهای این جلسه، راه‌اندازی شهرک اقامتی گردشگری رزجرد بود که مقرر شد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در فرآیند صدور موافقت اصولی و فراهم‌سازی مقدمات اجرایی این پروژه همکاری و حمایت لازم را انجام دهد.

همچنین ادامه روند مرمت و احیای آستان مقدس امامزاده حسین(ع) به‌عنوان یکی از پروژه‌های مشترک دو دستگاه مورد تأکید قرار گرفت و بر لزوم تسریع در اجرای برنامه‌های حفاظتی و مرمتی این مجموعه مذهبی و تاریخی تأکید شد.

بهسازی سرویس‌های بهداشتی بقعه متبرکه چهارانبیا(ع) نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود که با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به زائران و گردشگران مذهبی و تقویت زیرساخت‌های این مجموعه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در ادامه، موضوع مرمت، احیاء و سامان‌دهی سراها و کاروانسراهای تاریخی موقوفه استان نیز بررسی شد و دو دستگاه بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت این بناهای ارزشمند تاریخی برای توسعه گردشگری، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حفظ میراث فرهنگی تأکید کردند.

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