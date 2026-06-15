به گزارش خبرنگار میراثآریا، نرگس رجایی در آیین نمایش و تجلیل از عوامل مستند «پتهدوزی؛ میراث ناملموس» که همزمان با هفته صنایعدستی به همت ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، با اشاره به جایگاه صنایعدستی در نظام فرهنگی کشور اظهار کرد: صنایعدستی نماد هویت فرهنگی و ملی یک جامعه و تجلی سنتها، ارزشها، دانش بومی و میراثی است که طی قرنها شکل گرفته و به نسلهای بعد منتقل شده است. از این رو حمایت از آن مسئولیتی اجتماعی و فرهنگی برای حفظ سرمایههای هویتی کشور به شمار میرود.
وی با تاکید بر اهمیت جریانسازی فرهنگی در حوزه صنایعدستی افزود: اگر قرار است هنرهایسنتی در زیست فرهنگی جامعه ماندگار بمانند، باید برای آنها روایت خلق شود. فرهنگسازی و جریانسازی فرهنگی از مهمترین الزامات حفظ و تداوم میراث ناملموس است و در این میان، سینما و مستندسازی از تأثیرگذارترین ابزارهای انتقال مفاهیم فرهنگی به شمار میروند.
مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی و هنرهای سنتی مستند «پتهدوزی؛ میراث ناملموس» را اثری خوشساخت و ارزشمند دانست و تصریح کرد: این مستند توانسته است یکی از اصیلترین و کهنترین هنرهای زنان سرزمین کرمان را با زبانی هنرمندانه و روایتی اثرگذار به تصویر بکشد؛ هنری که بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران را در خود جای داده است.
رجایی در ادامه با اشاره به تجربههای موفق جهانی در بهرهگیری از صنایع فرهنگی و خلاق گفت: آنچه امروز با عنوان «موج کرهای» در عرصه بینالمللی شناخته میشود، نمونهای موفق از سرمایهگذاری بر ظرفیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای است. جریانی که از دهه ۱۹۹۰ میلادی آغاز شد و توانست علاوه بر گسترش نفوذ فرهنگی، بر الگوهای رفتاری و سبک زندگی مخاطبان در نقاط مختلف جهان نیز اثرگذار باشد.
وی افزود: صنایعدستی در زمره صنایع خلاق قرار دارد و اقتصاد خلاق امروز یکی از حوزههای رو به رشد جهان محسوب میشود. روندهای جهانی نشان میدهد سهم صنایع خلاق در تولید ناخالص داخلی کشورها و اقتصاد بینالملل بهطور مستمر در حال افزایش است و آینده اقتصاد جهانی بیش از گذشته به ظرفیتهای فرهنگی، خلاقانه و دانشبنیان وابسته خواهد بود.
مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی و هنرهای سنتی تاکید کرد: برای بهرهگیری از این ظرفیت، باید از تولید آثار مستند، محصولات فرهنگی و روایتهای رسانهای حمایت کرد؛ زیرا این آثار میتوانند صنایعدستی ایران را به مخاطبان جهانی معرفی کرده و زمینه حضور مؤثرتر آن را در عرصه اقتصاد خلاق بینالمللی فراهم آورند.
وی در پایان با قدردانی از عوامل تولید مستند «پتهدوزی؛ میراث ناملموس» خاطرنشان کرد: این اثر نمونهای موفق از پیوند هنر، هویت و روایتگری است و میتواند الگویی ارزشمند برای معرفی سایر رشتههای صنایعدستی کشور باشد؛ میراثی که ظرفیت آن را دارد تا از طریق زبان تصویر، بیش از پیش در سطح ملی و جهانی دیده شود.
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