بهگزارش خبرنگار میراث آریا، احمد حمزهزاده سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین امضای تفاهمنامه همکاریهای علمی، پژوهشی و فناوری میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی و دانشگاه هنر اسلامی تبریز، با اشاره به دگرگونی برخی معادلات حاکم بر جهان در جریان جنگ رمضان بیان کرد: طی سالهای گذشته بسیاری از تحلیلهای راهبردی جهان بر این اصل استوار بود که برتری اقتصادی و نظامی، عامل تعیینکننده در سرنوشت ملتها و تحولات بزرگ سیاسی است، اما جنگ تحمیلی سوم نشان داد که در کنار این مؤلفهها، قدرتی عمیقتر و ماندگارتر نیز وجود دارد و آن قدرت فرهنگی ملتهاست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی ادامه داد: ملت ایران در شرایطی که با پیچیدهترین فشارها، تهدیدها و هجمههای ابرقدرتهای جهان مواجه بوده، بار دیگر نشان داد انسجام اجتماعی و ایستادگی ملی صرفاً بر پایه ابزارهای مادی شکل نمیگیرد. آنچه این سرزمین را در طول قرنها حفظ کرده، ریشههای فرهنگی عمیقی است که در لایههای مختلف زندگی مردم جاری بوده و نسل به نسل انتقال یافته است.
او بر جایگاه صنایعدستی در این فرآیند تاریخی اشاره کرد و افزود: صنایعدستی را نباید صرفاً از منظر تولیدات هنری یا فعالیتهای اقتصادی مورد توجه قرار داد. صنایعدستی حافظه زنده و انباشته یک ملت و حافظهایست که دانش بومی، جهانبینی، زیباییشناسی، سبک زندگی و تجربه تاریخی ایرانیان را در خود حفظ کرده و به نسلهای بعد منتقل میکند.
حمزهزاده گفت: یکی از مهمترین کارکردهای صنایعدستی، ایجاد پیوستگی میان نسلهاست. بسیاری از ارزشها، مهارتها و روایتهای فرهنگی که امروز بخشی از هویت ملی ما را شکل دادهاند، از مسیر همین هنرها و سنتهای دیرپا به امروز رسیدهاند. به همین دلیل صنایعدستی علاوه بر یک حوزه فرهنگی، یکی از مهمترین بسترهای تداوم تاریخی و هویتی نیز به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی با بیان اینکه هر آنچه امروز به عنوان میراثفرهنگی شناخته میشود، روزگاری حاصل خلاقیت و هنر مردمان این سرزمین بوده است، اظهار کرد: هر اثر تاریخی که امروز از آن حفاظت میکنیم، در زمان خود محصول اندیشه، مهارت و هنر بوده و به نوعی صنایعدستی دوران خویش محسوب میشده است. به همان نسبت نیز آنچه امروز در کارگاههای صنایعدستی خلق میشود، بخشی از میراثفرهنگی فردای ایران خواهد بود. از این منظر، میراث فردا هماکنون و در دستان هنرمندان این سرزمین در حال شکلگیری است.
حمزهزاده، هنرمندان صنایعدستی را از مهمترین کنشگران عرصه صیانت فرهنگی دانست و افزود: هنرمند صنایعدستی خالق اثر است و هر اثر خلقشده حامل بخشی از هویت، فرهنگ و حافظه تاریخی این سرزمین است. در روزگاری که رقابت ملتها بیش از گذشته ابعاد فرهنگی پیدا کرده، نقش هنرمندان در حفظ و انتقال این سرمایههای معنوی اهمیتی دوچندان یافته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در ادامه با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی در مسیر توسعه صنایعدستی اظهار کرد: صیانت از اصالتها و ارزشهای تاریخی، لازمه تداوم این حوزه است، اما ماندگاری و پویایی صنایعدستی در گرو توجه همزمان به خلاقیت، نوآوری و دانش روز خواهد بود. امروز تمامی حلقههای زنجیره ارزش صنایعدستی از تأمین مواد اولیه و طراحی تا خلق اثر، بازاریابی و توسعه بازارها نیازمند نگاه علمی و نوآورانه است.
او با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰ هزار هنرمند دارای پروانه در ۸۵ رشته صنایعدستی آذربایجانشرقی گفت: ظرفیتهای کمنظیر استان در کنار جایگاه شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایعدستی، فرصت ارزشمندی برای توسعه این حوزه فراهم کرده است و بهرهگیری از توان دانشگاهها میتواند افقهای جدیدی را پیش روی صنایعدستی استان قرار دهد.
حمزهزاده همچنین با تأکید بر ارتباط متقابل میان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیان کرد: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هر میزان گردشگری توسعه یافته، زمینه برای احیای آثار تاریخی، بازگشت حیات به بناهای ارزشمند، رونق بازارچههای صنایعدستی و افزایش سرمایهگذاری در این حوزهها نیز فراهم شده است. این سه حوزه در یک پیوستار واحد قرار دارند و تقویت هر یک، به پایداری و شکوفایی دیگری منجر میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان آذربایجان شرقی در پایان امضای این تفاهمنامه را گامی در مسیر پیوند ظرفیتهای علمی و اجرایی دانست و گفت: انتظار داریم این همکاری به تدوین برنامههای عملیاتی، توسعه پژوهشهای کاربردی و ارائه راهکارهای نوآورانه برای حل مسائل حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی منجر شود و زمینه بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی این بخشها را فراهم کند.
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