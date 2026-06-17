مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا از افتتاح و بهرهبرداری آشپزخانه مرکزی و رستوران گلستان هتل هما تهران خبر داد و گفت: این دو پروژه مهم زیرساختی که بیش از دو سال و نیم متوقف مانده بودند، با تلاش مدیران و کارکنان گروه هتلهای هما در کمتر از شش ماه تکمیل، تجهیز و آماده بهرهبرداری شدند.
علیرضا تابش اظهار کرد: آشپزخانه مرکزی و رستوران گلستان هتل هما تهران با بهرهگیری از تجهیزات و استانداردهای روز، ظرفیتهای جدیدی را به خدمات هتلداری کشور افزودهاند و در راستای ارتقای کیفیت خدمات، توسعه زیرساختها، افزایش بهرهوری و صیانت از سرمایههای سازمانی به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی افزود: این پروژهها پیش از این به دلیل طولانی شدن روند بازسازی به داراییهای غیرمولد تبدیل شده بودند، اما با برنامهریزی و پیگیری مستمر هیئتمدیره، مدیرعامل و مجموعه کارکنان گروه هتلهای هما، امروز به زیرساختهایی ارزشآفرین و درآمدزا برای صنعت هتلداری کشور تبدیل شدهاند.
مدیرعامل هگتا با تأکید بر اینکه توسعه فیزیکی تنها هدف این مجموعه نیست، تصریح کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد ارتقای تجربه میهمانان، افزایش سطح رضایتمندی، استقرار استانداردهای نوین هتلداری و تقویت جایگاه برند هما در صنعت گردشگری کشور است.
تابش با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای اخیر گفت: اگرچه اجرای این پروژهها پیش از آغاز جنگ تحمیلی شروع شده بود، اما حتی در روزهای دشوار جنگ نیز روند اجرایی آن متوقف نشد و با جدیت ادامه یافت. در همین دوره، گروه هتلهای هما علاوه بر پیشبرد برنامههای توسعهای خود، مسئولیتهای اجتماعیاش را نیز بهطور جدی دنبال کرد.
وی ادامه داد: مایه افتخار است که نخستین میهمانان این مجموعه پس از افتتاح، خانوادههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی بودند که در هتل هما تهران اسکان دارند و همکاران ما افتخار میزبانی از این عزیزان را بر عهده گرفتند.
مدیرعامل هگتا با قدردانی از کارکنان هتلهای هما تهران و بندرعباس خاطرنشان کرد: همکاران ما در روزهای جنگ تحمیلی با تمام توان در خدمت آسیبدیدگان بودند و رضایت این عزیزان از خدمات ارائهشده، بزرگترین سرمایه معنوی مجموعه محسوب میشود.
تابش درباره برنامههای آینده گروه هتلهای هما نیز گفت: توسعه منابع انسانی، برگزاری آموزشهای تخصصی، ارتقای فرهنگ میزبانی، نوسازی زیرساختها و تقویت برند خوشنام هما از مهمترین اولویتهای پیشرو است و در ماههای آینده نیز پروژههای جدیدی در خانواده بزرگ هتلهای هما به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین با اشاره به نقش توان داخلی در اجرای این طرحها افزود: بخش عمده تجهیزات و فناوریهای مورد استفاده در آشپزخانه مرکزی از تولیدات داخلی تأمین شده و طراحی معماری و هویت بصری مجموعه نیز توسط متخصصان گروه هتلهای هما انجام شده؛ موضوعی که نشاندهنده اعتماد به ظرفیتهای فنی و صنعتی کشور است.
مدیرعامل هگتا تأکید کرد: تمامی مراحل اجرای پروژه، از خرید تجهیزات تا انعقاد قراردادها، بر اساس ضوابط و آییننامههای معاملاتی و تحت نظارت مراجع قانونی انجام شده و مدیریت هوشمندانه منابع نیز در دستور کار قرار داشته است.
تابش در پایان اظهار کرد: افتتاح آشپزخانه مرکزی و رستوران گلستان بخشی از برنامه تحول در گروه هتلهای هما به شمار میرود و پروژههایی نظیر راهاندازی مدرسه هتلداری هما با همکاری دانشگاه تهران، توسعه مدارس هتلداری در کیش و مشهد، نوسازی هتلهای گروه و توسعه خدمات نوین هتلداری نیز در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/
نظر شما