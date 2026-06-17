به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا وحدتی اظهار کرد: شصتوهشتمین شب ایران، با موضوع زبانهای باستانی؛ نگاهی به تاریخ و سرگذشت زبان فارسی و دیگر زبانهای ایرانی، با هدف معرفی سیر تحول زبانهای ایرانی و تبیین جایگاه زبان فارسی در تاریخ و فرهنگ ایران، روز جمعه ۲۹ خردادماه از ساعت ۱۷ در عمارت فرهنگی هنری ماکا برگزار میشود. این نشست در ادامه سلسله برنامههای علمی و فرهنگی «شبهای ایران» است که طی سالهای اخیر با هدف پرداختن به موضوعات مرتبط با تاریخ، فرهنگ، هنر و تمدن ایران برگزار شده است.
دبیر نشستهای «شب ایران» افزود: این نشست به بررسی تاریخ و تحول زبانهای ایرانی از دوران هندیواروپایی تا عصر حاضر اختصاص دارد و تلاش میکند تصویری جامع از روند شکلگیری و دگرگونی زبان فارسی در بستر تاریخی و فرهنگی ایران ارائه دهد.
او ادامه داد: در این برنامه، ابتدا خانواده زبانهای هندیواروپایی و جایگاه زبانهای ایرانی در این مجموعه معرفی میشود و سپس زبانهای ایرانی باستان از جمله اوستایی و فارسی باستان، وضعیت زبانی ایران پیش از اسلام، زبان پهلوی و دیگر زبانهای ایرانی میانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وحدتی با اشاره به دیگر محورهای این نشست گفت: روند تحول زبان فارسی پس از اسلام، عوامل شکلگیری فارسی نو و نقش این زبان در شکلگیری فرهنگ و تمدن ایرانی نیز از دیگر مباحثی است که در این برنامه به آن پرداخته خواهد شد.
دبیر نشستهای «شب ایران» افزود: بخشی از نشست نیز به معرفی زبانها و گویشهای ایرانی نو اختصاص دارد و در آن تنوع زبانی ایران و پیوندهای تاریخی میان زبان فارسی و دیگر زبانهای ایرانی بررسی میشود.
او هدف از برگزاری این برنامه را افزایش آگاهی عمومی نسبت به پیشینه زبان فارسی و دیگر زبانهای ایرانی عنوان کرد و گفت: شناخت تاریخ زبان، بخشی از شناخت هویت و فرهنگ ایران است و امیدواریم این نشست بتواند زمینه آشنایی بیشتر علاقهمندان با این میراث ارزشمند را فراهم کند.
وحدتی در پایان از پژوهشگران، دانشجویان، علاقهمندان به زبان، تاریخ، فرهنگ و مطالعات ایرانشناسی دعوت کرد تا در این نشست که روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در تهران، خیابان فلسطین، پایینتر از بزرگمهر، بنبست شریعتمداری، عمارت فرهنگی هنری ماکا برگزار میشود، حضور یابند.
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