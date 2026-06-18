به گزارش خبرنگار میراثآریا، یوسف سلمانخواه، روز چهارشنبه ٢٧خردادماه ١۴٠۵ به همراه مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با حضور در محل اجرای پروژه تعریض جاده در محدوده پیچ شاهعباسی، آخرین وضعیت فنی و اجرایی این پروژه را با تمرکز بر میزان تداخل آن با عرصه و حریم آثار تاریخی منطقه مورد بررسی قرار دادند.
این بازدید با رویکردی تخصصی و صیانتی، بر ارزیابی پیامدهای احتمالی عملیات عمرانی بر دو اثر واجد ارزش، یعنی استحکامات نظامی و دفاعی تاریخی گلسرک و کاروانسرای لات متمرکز بود؛ آثاری که به دلیل جایگاه فرهنگی، ویژگیهای معماری و حساسیت بستر طبیعی پیرامونی، نیازمند رعایت حداکثری ملاحظات حفاظتی در هرگونه مداخله عمرانی هستند.
یوسف سلمانخواه مدیرکل میراثفرهنگی استان گیلان با تأکید بر تقدم اصول حفاظت بر مداخلات اجرایی، اظهار کرد: ادامه عملیات عمرانی در این محور، صرفاً در صورت ارائه و تصویب طرح مهندسی حفاظتی امکانپذیر خواهد بود. این طرح باید مبتنی بر مطالعات فنی، ژئوتکنیکی و حفاظتی بوده است و راهکارهای مشخصی برای جلوگیری از رانش زمین، نشست خاک، انتقال ارتعاشات، ناپایداری شیب و آسیبهای ساختاری احتمالی به بدنه قلعه گلسرک را پیشبینی کند.
او افزود: در پروژههای عمرانی واقع در مجاورت آثار تاریخی، صرف رعایت ملاحظات عمومی کافی نیست و لازم است تمامی مراحل طراحی، خاکبرداری، پایدارسازی، تعریض مسیر و اجرای ابنیه فنی با در نظر گرفتن ظرفیت تحمل سازههای تاریخی، ویژگیهای زمینشناسی زمینه و الزامات حقوقی عرصه و حریم انجام شود.
سلمانخواه تصریح کرد: موضوع حفاظت از حریم کاروانسرای لات نیز بهعنوان یکی از مصادیق مهم معماری تاریخی گیلان، بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفت و بر اساس تصمیمات کارشناسی، مقرر شد طرح اجرایی پروژه به نحوی بازنگری شود که ضمن تأمین الزامات حملونقل و ایمنی مسیر، هیچگونه خدشهای به منظر فرهنگی، اصالت فضایی و سلامت کالبدی این بنای تاریخی وارد نشود.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان همچنین عنوان کرد: پروژههای راهسازی در مجاورت ابنیه و محوطههای تاریخی، علاوه بر ارزیابیهای فنی مرسوم، نیازمند پیوست تخصصی میراثفرهنگی هستند، زیرا هرگونه تغییر در توپوگرافی، الگوی زهکشی، بارگذاریهای لرزهای ناشی از ماشینآلات سنگین و یا جابهجایی لایههای خاک، میتواند پیامدهای تدریجی اما بعضاً جبرانناپذیری بر پایداری آثار تاریخی بر جای بگذارد.
او در ادامه ابراز کرد: تیمی از کارشناسان از سوی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، نظارت عالیه و مستمر بر مراحل مختلف اجرای پروژه را بر عهده خواهد داشت و طبق این تصمیم، هرگونه اصلاح در نقشههای اجرایی، جابهجایی در محدوده عملیات، تغییر در الگوی خاکبرداری یا اجرای اقدامات جدید، باید پیش از اجرا به تأیید فنی کارشناسان معاونت میراثفرهنگی برسد.
سلمانخواه در پایان این بازدید با اشاره به ضرورت برقراری توازن میان توسعه زیرساختی و صیانت از مواریث تاریخی، خاطرنشان کرد: توسعه شبکههای ارتباطی و ارتقای ایمنی جادهها ضرورتی انکارناپذیر است، اما این روند نباید به بهای آسیب به هویت تاریخی و سرمایههای تمدنی استان تمام شود.
به گفته مدیرکل میراثفرهنگی استان گیلان، تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند در پروژههای عمرانی همجوار با آثار ملی، ضوابط حفاظتی، استانداردهای فنی و ملاحظات میراثی را بهصورت کامل و مسئولانه رعایت کنند.
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