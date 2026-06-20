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نشست شورای تخصصی بررسی طرح مطالعه کاشیکاری فوقانی گنبدسلطانیه با حضور قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، نماینده مردم شهرستان ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استانداری زنجان، مدیرکل میراثفرهنگی استان زنجان، مدیر پایگاه میراث جهانی، مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان، فرماندار شهرستان سلطانیه، اعضای شورای تخصصی وزارت و شورای راهبردی گنبدسلطانیه، رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان سلطانیه، معاونین اداره کل زنجان، فرمانده یگانحفاظت، روسا و کارشناسان اداره کل ۲۷ خردادماه در هتل بزرگ زنجان برگزار شد. (ویدئو: محمد مرادی شورچه)
کد خبر 1405033002702
دبیر محمد آوخ
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