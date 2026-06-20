۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۲

نشست شورای تخصصی بررسی طرح مطالعه کاشیکاری فوقانی گنبدسلطانیه

نشست شورای تخصصی بررسی طرح مطالعه کاشیکاری فوقانی گنبدسلطانیه

نشست شورای تخصصی بررسی طرح مطالعه کاشیکاری فوقانی گنبدسلطانیه با حضور قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، نماینده مردم شهرستان ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استانداری زنجان، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان، مدیر پایگاه میراث جهانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان، فرماندار شهرستان سلطانیه، اعضای شورای تخصصی وزارت و شورای راهبردی گنبدسلطانیه، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سلطانیه، معاونین اداره کل زنجان، فرمانده یگان‌حفاظت، روسا و کارشناسان اداره کل ۲۷ خردادماه در هتل بزرگ زنجان برگزار شد. (ویدئو: محمد مرادی شورچه)

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کد خبر 1405033002702
مجتبی جعفرلو
دبیر محمد آوخ

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