به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، با حضور مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، حسام‌الدین باب‌گوره، فرماندار میرآباد یک مجموعه خدماتی و رفاهی، ۳۰ خردادماه در تفرجگاه دشت وزینه میرآباد کلنگ‌زنی شد.

این مجموعه رفاهی شامل فروشگاه صنایع‌دستی، نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی و خدماتی برای گردشگران هست.

این دشت یکی از دشت‌های طبیعی و بکر آذربایجان غربی در نقطه صفر مرزی است که در تعطیلات تابستانی مورد توجه و استقبال مردم قرار می‌گیرد و با توجه به هوای ییلاقی، رودخانه‌های خروشان و عشایری که در این منطقه هستند، سیاه‌چادرهای عشایری با استقبال مردمی پذیرای خیل علاقه‌مندان و گردشگران هستند.

راه‌اندازی این مرکز رفاهی می‌تواند در خدمات‌رسانی به گردشگران در این منطقه کمک کند و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی هم قول مساعد داد تا اعتبار لازم برای تکمیل این مجموعه را فراهم بکند و از طرف دیگر فرماندار میرآباد قول مساعد برای تامین اعتبار این مجموعه را داد.

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