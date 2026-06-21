بهگزارش خبرنگار میراث آریا، با حضور مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، حسامالدین بابگوره، فرماندار میرآباد یک مجموعه خدماتی و رفاهی، ۳۰ خردادماه در تفرجگاه دشت وزینه میرآباد کلنگزنی شد.
این مجموعه رفاهی شامل فروشگاه صنایعدستی، نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی و خدماتی برای گردشگران هست.
این دشت یکی از دشتهای طبیعی و بکر آذربایجان غربی در نقطه صفر مرزی است که در تعطیلات تابستانی مورد توجه و استقبال مردم قرار میگیرد و با توجه به هوای ییلاقی، رودخانههای خروشان و عشایری که در این منطقه هستند، سیاهچادرهای عشایری با استقبال مردمی پذیرای خیل علاقهمندان و گردشگران هستند.
راهاندازی این مرکز رفاهی میتواند در خدماترسانی به گردشگران در این منطقه کمک کند و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی هم قول مساعد داد تا اعتبار لازم برای تکمیل این مجموعه را فراهم بکند و از طرف دیگر فرماندار میرآباد قول مساعد برای تامین اعتبار این مجموعه را داد.
انتهای پیام/
نظر شما