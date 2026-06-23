به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، روز دوشنبه یکم تیرماه جاری به همراه عبدالسلام مام‌عزیزی، فرماندار اشنویه از طرح نیمه‌تمام بوم‌گردی روستای پروانه این شهرستان بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در جریان این بازدید قول مساعد داد تا برای تکمیل این واحد یک میلیارد تومان تسهیلات از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان پرداخت شود.

صفری با اشاره به اهمیت توسعه بوم‌گردی در مناطق روستایی اظهار کرد: واحدهای بوم‌گردی نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و سبک زندگی بومی هر منطقه دارند و می‌توانند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ماندگاری گردشگران در شهرستان‌ها شوند.

او ادامه داد: حمایت از این‌گونه طرح‌ها از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان است و تلاش می‌شود با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر آنها فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی همچنین توسعه گردشگری را یکی از مسیرهای مهم پیشرفت و آبادانی مناطق مختلف استان دانست و گفت: هر اندازه زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان‌ها تقویت شود، به همان میزان شاهد جذب بیشتر مسافران، معرفی بهتر جاذبه‌های منطقه و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری خواهیم بود.

صفری تأکید کرد: اشنویه با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های متنوع، قابلیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان را دارد و تکمیل چنین پروژه‌هایی می‌تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد.

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