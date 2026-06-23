به گزارش خبرنگار میراث آریا، مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، در دیدار صبح امروز ۲ تیرماه ۱۴۰۵با علیرضا تابش، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا)، درباره ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری به‌ویژه توسعه گردشگری سلامت گفت‌وگو کرد.

استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه آب‌های گرم، طبیعت‌گردی و خدمات درمانی، بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت تأکید کرد و آمادگی مدیریت استان را برای حمایت از اجرای این طرح‌ها اعلام کرد.

امامی یگانه همچنین با اشاره به مالکیت شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا توسط هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی، موضوع توسعه حمل‌ونقل ریلی استان را مطرح کرد و خواستار افزایش ظرفیت ناوگان و ارتقای خدمات ریلی در مسیرهای منتهی به اردبیل شد.

در پایان این دیدار، بر تداوم همکاری‌های مشترک میان استانداری اردبیل و هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای خدمات حمل‌ونقل ریلی استان تأکید شد.

در این نشست، سرمایه‌گذاری هگتا برای اجرای طرح دهکده سلامت در استان اردبیل به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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