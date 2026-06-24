علیرضا تابش، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اظهار اینکه بسیاری از فعالان صنعت گردشگری کشور از کاهش تقاضا و دشواریهای بازار سخن میگویند، گفت: شرکت بینالمللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین در کمتر از سه هفته موفق شده است ۱۳۵۰ گردشگر را در قالب تورهای گروهی به مقاصد مختلف کشور اعزام کند؛ عملکردی که از نگاه کارشناسان، تنها یک موفقیت آماری نیست، بلکه نشانهای از بازگشت برنامهریزی منسجم و مدیریت حرفهای به بازار گردشگری گروهی کشور محسوب میشود.
او با اشاره به این دستاورد، اعلام کرد: شرکت بینالمللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین در راستای تحقق اهداف و برنامههای ابلاغی هلدینگ، از ۳۱ اردیبهشتماه سال جاری تاکنون موفق شده است مجموعهای از تورهای گروهی را به مقاصد مشهد مقدس، کاشان، همدان، شیرگاه، نمکآبرود و مجموعه جهانی کاخ گلستان برگزار کند.
به گفته تابش، در این مدت یکهزار و ۳۵۰ نفر از گردشگران و مسافران از خدمات این تورها بهرهمند شدهاند؛ رقمی که در تاریخ فعالیت این شرکت کمسابقه بوده و رکوردی جدید در حوزه گردشگری گروهی به شمار میآید.
مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی در ادامه این گفتوگو یادآور شد: آنچه این دستاورد را قابل توجه میکند، صرفاً تعداد مسافران جابهجا شده نیست. بررسی عملکرد اخیر شرکت تأمین نشان میدهد این موفقیت حاصل تمرکز بر سه محور اصلی شامل برنامهریزی عملیاتی منسجم، تنوعبخشی به محصولات گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات بوده است.
تابش معتقد است: برگزاری همزمان تورهای زیارتی، فرهنگی، تاریخی و طبیعتگردی در مقاصدی متنوع، بیانگر رویکردی است که تلاش دارد علاوه بر افزایش تعداد مسافران، به نیازها و سلایق مختلف مخاطبان نیز پاسخ دهد. چنین رویکردی میتواند زمینهساز توسعه پایدار گردشگری گروهی و افزایش سهم بازار در این بخش باشد.
به گفته او، یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد تورهای اخیر، نتایج نظرسنجی انجامشده از ۱۷۰ نفر از کارکنان و خانوادههای دانشگاه علوم پزشکی ایران است که در تور کاشان شرکت داشتند.
تابش یادآور شد: نتایج این ارزیابی نشان میدهد که ۷۳ درصد شرکتکنندگان عملکرد کلی تور را «عالی» و ۲۷ درصد «خوب» ارزیابی کردهاند. همچنین ۸۳ درصد کیفیت خدمات و سرویسدهی را «عالی» و ۱۷ درصد «خوب» دانستهاند. ۵۲ درصد از برنامههای گردشگری و فرهنگی سفر رضایت «عالی» داشتهاند و ۶۵ درصد خدمات حملونقل را «عالی» ارزیابی کردهاند. ضمن اینکه۸۰ درصد از شرکتکنندگان نیز آمادگی خود را برای حضور در تورهای بعدی اعلام کردهاند.
مدیرعامل هگتا در ادامه با یادآوری اینکه این آمارها نشان میدهد که موفقیت تورها تنها در افزایش حجم عملیات خلاصه نشده و کیفیت خدمات نیز توانسته رضایت قابل توجه مخاطبان را جلب کند.
او با قدردانی از تلاشهای کارکنان شرکت بینالمللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین، این موفقیت را حاصل برنامهریزی منسجم، پیگیری مستمر و هماهنگی بخشهای اجرایی، فروش و عملیات گردشگری دانست.
به اعتقاد تابش، توسعه گردشگری گروهی زمانی پایدار خواهد بود که افزایش حجم فعالیتها با ارتقای کیفیت خدمات، آموزش نیروی انسانی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و طراحی محصولات متنوع همراه باشد.
مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی، ثبت جابهجایی ۱۳۵۰ مسافر در کمتر از سه هفته را
نشانهای از ظرفیت بالای گردشگری گروهی در کشور و توان عملیاتی شرکت تأمین در پاسخگویی به این ظرفیت دانست و گفت: به نظر میرسد هگتا با تکیه بر این تجربه و استمرار رویکرد دادهمحور در ارزیابی کیفیت خدمات، در مسیر تقویت جایگاه خود به عنوان یکی از بازیگران مؤثر گردشگری گروهی کشور گام برمیدارد؛ مسیری که میتواند به توسعه محصولات جدید، افزایش رضایت مشتریان و تکمیل زنجیره ارزش گردشگری در مجموعه هگتا منجر شود.
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