مالک یکی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی روستای گردشگری پامنار دزفول در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تأکید بر اهمیت ثبت جهانی این روستا گفت: ثبت جهانی پامنار می‌تواند نقطه عطفی در توسعه گردشگری خوزستان باشد؛ اتفاقی که علاوه بر معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، زمینه افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی، رونق مشاغل محلی و ماندگاری جمعیت در روستا را فراهم خواهد کرد.

اصغر ساسانی اظهار کرد: فعالیت ما در حوزه گردشگری حدود ۱۰ سال پیش آغاز شد. در ابتدا امکانات محدودی داشتیم اما با افزایش استقبال گردشگران، طی دو سال اخیر مجموعه را توسعه دادیم و امروز اقامتگاه شامل پنج سوئیت و یک ویلای بزرگ است که ظرفیت پذیرش بیش از ۵۰‌ گردشگر را دارد.

او افزود: توسعه این مجموعه تنها به ساخت اقامتگاه محدود نشده، بلکه همه اعضای خانواده در اداره آن مشارکت دارند و هر زمان که گردشگر وارد روستا می‌شود، کلیه اعضای خانه در ارائه خدمات همکاری می‌کنند. به همین دلیل گردشگری برای ما یک شغل خانوادگی و منبع اصلی درآمد شده است.

ساسانی با اشاره به تغییر مسیر شغلی خود گفت: سال‌ها دامدار بودم و بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ رأس دام داشتم اما با تغییر شرایط اقتصادی و ظرفیت‌هایی که در حوزه گردشگری روستا ایجاد شد، دامداری را کنار گذاشتم و تمام توان خود را صرف توسعه اقامتگاه بوم‌گردی کردم. امروز خوشحالم که این تصمیم علاوه بر ایجاد درآمد برای خانواده، به معرفی زیبایی‌های پامنار نیز کمک کرده است.

او با بیان اینکه اقتصاد بسیاری از خانوارهای روستا به گردشگری وابسته شده است، تصریح کرد: گردشگری در پامنار فصلی است و در برخی ماه‌های سال، به‌ویژه فصل گرما، تعداد گردشگران کاهش پیدا می‌کند و عملاً درآمدی نداریم. با این حال، هر سال تلاش کرده‌ایم امکانات بیشتری برای رفاه گردشگران فراهم کنیم و کیفیت خدمات را افزایش دهیم تا بتوانیم در فصل‌های پرمسافر، بخشی از هزینه‌های سال را جبران کنیم.

این فعال گردشگری درباره خدمات ارائه‌شده به مسافران گفت: فعالیت ما تنها به اسکان گردشگران محدود نمی‌شود. قایق‌سواری در دریاچه سد دز، گشت‌های طبیعت‌گردی، راهنمایی گردشگران برای بازدید از قلعه شاداب، آبشارهای شوی، دژ محمدعلی خان، دره کول خرسان، مسیرهای کوهستانی و دیگر جاذبه‌های طبیعی از جمله برنامه‌هایی است که برای مسافران تدارک دیده‌ایم. در صورت نیاز نیز گردشگران را به راهنمایان محلی و افراد مورد اعتماد معرفی می‌کنیم تا با امنیت و شناخت کامل از منطقه بازدید کنند.

او با اشاره به ظرفیت کم‌نظیر پرنده‌نگری در پامنار افزود: چند سال است که به صورت تخصصی در زمینه پرنده‌نگری نیز فعالیت داریم و گردشگران علاقه‌مند به حیات‌وحش را برای مشاهده گونه‌های ارزشمند منطقه همراهی می‌کنیم. جغد ماهی‌خوار که از گونه‌های شاخص و کم‌نظیر ایران محسوب می‌شود، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعت‌گردی این منطقه است و تاکنون بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی برای مشاهده این گونه به پامنار سفر کرده‌اند.

ساسانی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی منطقه ادامه داد: مسیرهای کوهستانی، دریاچه سد دز، جنگل‌ها، دره‌ها و قلعه‌های تاریخی از مهم‌ترین جاذبه‌هایی هستند که گردشگران از آن‌ها بازدید می‌کنند. برخی از این برنامه‌ها چندین ساعت پیاده‌روی در دل طبیعت را شامل می‌شود و تجربه‌ای متفاوت از اکوتوریسم را برای مسافران رقم می‌زند.

مالک این اقامتگاه بوم‌گردی درباره ثبت جهانی روستای پامنار نیز گفت: مردم روستا از شنیدن خبر پیگیری ثبت جهانی بسیار خوشحال هستند، زیرا این اتفاق باعث می‌شود نام پامنار بیش از گذشته در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شود. ثبت جهانی، گردشگران بیشتری را به منطقه جذب خواهد کرد و در نتیجه مشاغل مرتبط با گردشگری، صنایع‌دستی، حمل‌ونقل، قایقرانی، راهنمایان محلی و فروش محصولات بومی رونق بیشتری خواهند گرفت.

او با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد روستا افزود: پامنار در کنار طبیعت بی‌نظیر خود، از ظرفیت ارزشمند کپوبافی نیز برخوردار است. بسیاری از گردشگران در کنار بازدید از جاذبه‌های طبیعی، از محصولات دست‌بافت زنان روستا نیز استقبال می‌کنند و خرید این صنایع‌دستی، درآمد خانواده‌های محلی را افزایش می‌دهد.

ساسانی تأکید کرد: توسعه گردشگری تنها با ساخت اقامتگاه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند حمایت دستگاه‌های متولی، بهبود زیرساخت‌ها، معرفی گسترده ظرفیت‌های منطقه و استمرار آموزش جوامع محلی است تا روستا بتواند پذیرای تعداد بیشتری از گردشگران باشد.

او در پایان، مهم‌ترین سرمایه گردشگری را رفتار و مهمان‌نوازی مردم روستا دانست و گفت: برخورد مناسب با گردشگران باعث می‌شود آنان دوباره به پامنار بازگردند و این مقصد را به دیگران معرفی کنند. تاکنون گردشگرانی از استان‌های مختلف کشور و همچنین کشورهای گوناگون از جمله آلمان، روسیه و دیگر کشورها در اقامتگاه ما اقامت داشته‌اند و همواره از طبیعت، آرامش و مهمان‌نوازی مردم روستا ابراز رضایت کرده‌اند.

این فعال گردشگری ابراز امیدواری کرد که با ثبت جهانی روستای پامنار، این منطقه بیش از گذشته در مسیر توسعه گردشگری پایدار قرار گیرد و منافع آن به طور مستقیم نصیب مردم محلی شود.

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