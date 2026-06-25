داریوش سازگار، عضو شورای اسلامی روستای گردشگری پامنار و از قایقرانان باسابقه این منطقه، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا اظهار کرد: روستای پامنار به واسطه همجواری با دریاچه سد دز، طبیعت بکر، کوهستان، جنگل، مسیرهای طبیعتگردی و مهماننوازی مردم، یکی از مهمترین مقاصد گردشگری خوزستان به شمار میرود و هر سال میزبان هزاران گردشگر از نقاط مختلف کشور است.
او با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساختهای گردشگری افزود: مهمترین نیاز امروز پامنار، ساماندهی اسکله گردشگری و ایجاد پارکینگ مناسب برای خودروهای گردشگران است. اگر این زیرساختها فراهم شود، خدماترسانی به مسافران با کیفیت بیشتری انجام خواهد شد و ظرفیت پذیرش گردشگر نیز افزایش مییابد.
سازگار ادامه داد: نوسان تراز آب دریاچه و همچنین محدودیتهای مالی از جمله عواملی بوده که تاکنون مانع اجرای کامل طرح اسکله شده است. مردم روستا توان مالی کافی برای اجرای چنین پروژههایی ندارند و انتظار دارند دستگاههای متولی و مسئولان استانی در این زمینه حمایت بیشتری داشته باشند.
عضو شورای روستای پامنار با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: در گذشته بسیاری از اهالی از طریق صید ماهی امرار معاش میکردند اما امروز به دلیل کاهش ذخایر آبزیان، این شغل دیگر رونق گذشته را ندارد. از سوی دیگر، روستا زمین کشاورزی و دامداری قابل توجهی ندارد و بخش عمده اراضی نیز پس از احداث سد دز زیر آب رفته است؛ به همین دلیل گردشگری به مهمترین منبع درآمد مردم تبدیل شده است.
او با بیان اینکه بیش از سه دهه در حوزه گردشگری فعالیت میکند، افزود: حدود ۳۵ سال است که با افتخار میزبان گردشگران هستم. در این سالها ارتباط خوبی با طبیعتگردان سراسر کشور برقرار شده و بسیاری از گردشگران قدیمی، هر سال همراه با خانواده و دوستان خود به پامنار بازمیگردند. این اعتماد و تداوم سفرها نشان میدهد که گردشگری توانسته بخشی از اقتصاد روستا را سرپا نگه دارد.
سازگار با استقبال از روند ثبت جهانی روستای پامنار اظهار کرد: همه مردم روستا از این اتفاق خوشحال هستند، زیرا ثبت جهانی میتواند موجب شناخته شدن هرچه بیشتر پامنار در سطح بینالمللی شود. با افزایش ورود گردشگران، فرصتهای شغلی جدیدی برای جوانان ایجاد خواهد شد و بسیاری از مشکلات اقتصادی روستا کاهش مییابد.
او افزود: اگر گردشگری رونق بگیرد، دیگر جوانان برای یافتن شغل مجبور به ترک روستا نخواهند شد و حتی بسیاری از آسیبهای اجتماعی نیز کاهش پیدا میکند. توسعه گردشگری پایدار میتواند آینده متفاوتی برای پامنار رقم بزند.
عضو شورای اسلامی روستای پامنار با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای ثبت جهانی این روستا گفت: در سالهای اخیر شورای اسلامی روستا و دهیاری با همکاری دستگاههای مرتبط، پیگیریهای متعددی برای فراهم شدن شرایط ثبت جهانی انجام دادهاند. دهیار روستا نیز با جدیت این موضوع را دنبال میکند تا پامنار به جایگاهی که شایسته آن است، دست پیدا کند.
او تأکید کرد: انتظار مردم این است که در صورت توسعه گردشگری، فرصتهای شغلی ایجاد شده در درجه نخست در اختیار جوانان و ساکنان خود روستا قرار گیرد تا آنان بیشترین بهره را از این ظرفیت ارزشمند ببرند.
سازگار همچنین بر لزوم حمایت بیشتر دستگاههای اجرایی از توسعه گردشگری پامنار تأکید کرد و گفت: امروز همه برنامهریزیهای توسعهای این روستا باید بر پایه گردشگری، صنایعدستی و میراثفرهنگی باشد، زیرا مردم پامنار دیگر منبع درآمد قابل توجهی جز گردشگری ندارند و آینده این روستا به رونق این صنعت گره خورده است.
او در پایان از مسئولان استانی و ملی خواست با تأمین اعتبارات لازم، تکمیل زیرساختهای گردشگری، ساماندهی اسکله، توسعه خدمات رفاهی و تسریع در روند ثبت جهانی روستای پامنار، زمینه شکوفایی اقتصادی این روستای گردشگری را فراهم کنند و گفت: مردم پامنار همواره با روی باز از گردشگران و مسئولان استقبال کردهاند و امیدوارند ثمره این تلاشها، توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستا باشد.
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