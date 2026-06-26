۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۷

کلگه زرین؛ کلید رمزگشایی تمدن الیمایی/ کاوش‌های علمی، مشارکت اجتماعی و گردشگری فرهنگی در مسیر احیای هویت تاریخی مسجدسلیمان

کلگه زرین؛ کلید رمزگشایی تمدن الیمایی/ کاوش‌های علمی، مشارکت اجتماعی و گردشگری فرهنگی در مسیر احیای هویت تاریخی مسجدسلیمان

سرپرستان هیات کاوش باستان‌شناسی محوطه تاریخی کلگه زرین مسجدسلیمان با تاکید بر جایگاه راهبردی این محوطه در بازخوانی تاریخ و ساختار اجتماعی حکومت الیمایی، اعلام کردند که تداوم کاوش‌های علمی، جلب مشارکت جامعه محلی و ایجاد سایت‌موزه و زیرساخت‌های گردشگری فرهنگی، می‌تواند کلگه زرین را به یکی از کانون‌های مهم حفاظت، پژوهش و توسعه پایدار در جنوب‌غرب ایران تبدیل کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرپرستان هیات کاوش باستان‌شناسی محوطه تاریخی کلگه زرین مسجدسلیمان، با اشاره به اهمیت این محوطه در مطالعات دوره الیمایی، بر ضرورت تداوم پژوهش‌های علمی، حفاظت پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی برای معرفی هرچه بهتر این میراث ارزشمند تاکید کردند.

علی هژبری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: یافته‌های احتمالی معماری، نقش‌برجسته‌ها و نگارکندهای این محوطه می‌تواند افق‌های تازه‌ای را در شناخت ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکومت الیمایی بگشاید.

او با بیان اینکه مطالعه نقش‌برجسته‌ها محدود به حوزه باستان‌شناسی نیست، افزود: تحلیل این آثار می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره روابط قدرت، تقسیم کار اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و شیوه تعامل طبقات مختلف جامعه در دوران باستان در اختیار پژوهشگران حوزه‌های تاریخ، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی قرار دهد.

ایوب سلطانی دیگر سرپرست هیات کاوش با تشریح ساختار اجتماعی جوامع تاریخی تصریح کرد: ساختار اجتماعی مجموعه‌ای از روابط میان افراد، گروه‌ها و طبقات جامعه است که بر مبنای آن رفتارهای فرهنگی و اجتماعی شکل می‌گیرد. این ساختار را می‌توان در دو حوزه کلی شامل بخش‌های سیاسی و اقتصادی به‌عنوان مؤلفه‌های سخت و حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان مؤلفه‌های نرم جامعه مورد مطالعه قرار داد.

سلطانی در ادامه با اشاره به جایگاه حکومت الیمایی در تاریخ ایران گفت: پس از قدرت‌گیری سلوکیان و در دوره اشکانی، الیمایی‌ها در جنوب‌غرب ایران حکومتی قدرتمند و نیمه‌مستقل تشکیل دادند که قلمرو آن بخش‌های گسترده‌ای از خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام و بخش‌هایی از استان اصفهان را دربر می‌گرفت.

به گفته آنان، ضرب سکه‌های مستقل، کنترل راه‌های ارتباطی منتهی به بین‌النهرین، توسعه تجارت دریایی در خلیج‌فارس و اتکا به ظرفیت‌های کشاورزی و دامداری، از مهم‌ترین عوامل اقتدار اقتصادی این حکومت بوده است.

سرپرستان هیات کاوش همچنین با اشاره به کشف سکه‌های الیمایی در شمال شبه‌جزیره عربستان اظهار کردند: پراکندگی این سکه‌ها، گواهی روشن بر گستره نفوذ اقتصادی الیمایی‌ها و نقش راهبردی آن‌ها در شبکه‌های تجاری منطقه، به‌ویژه در حوزه خلیج فارس است.

آن‌ها مسجدسلیمان را در کنار ایذه از مهم‌ترین مراکز سیاسی و مذهبی الیمایی‌ها دانستند و افزودند: احداث بزرگ‌ترین صفه سنگی ایران باستان، وجود معابد متعدد و استقرار مجموعه‌های آیینی در این منطقه، نشان‌دهنده جایگاه ممتاز مسجدسلیمان در نظام سیاسی و اعتقادی الیمایی‌هاست.

به گفته این دو باستان‌شناس، معبد کلگه زرین با نقوش مرتبط با آیین مهر (میترایی)، می‌تواند بازتابی از تنوع و تساهل دینی در جامعه الیمایی باشد.

هژبری و سلطانی با تاکید بر اهمیت یافته‌های باستان‌شناختی این محوطه خاطرنشان کردند: علاوه بر کشف سردیس‌ها، سکه‌ها و نقش‌برجسته‌ها، مطالعه معماری و سفال‌های به‌دست‌آمده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ادامه کاوش‌ها، در صورت تأمین شرایط مناسب حفاظتی، می‌تواند اطلاعات کم‌نظیری درباره تاریخ و فرهنگ این دوره ارائه کند.

به گفته هژبری و سلطانی، توجه مسئولان محلی به توسعه گردشگری فرهنگی با محوریت کلگه زرین آغاز شده و ایجاد سایت‌موزه در این محوطه می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران و ارتقای اقتصاد محلی شود.

سرپرستان هیات کاوش همچنین بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از آثار تاریخی تاکید کرده و اظهار داشتند: در رویکردهای نوین مدیریت میراث‌فرهنگی، مشارکت مستقیم جوامع محلی، بخش‌خصوصی و ذی‌نفعان بومی، یکی از الزامات اصلی حفاظت پایدار از آثار تاریخی محسوب می‌شود.

آن‌ها تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد محلی را گامی مؤثر در جهت تقویت سرمایه اجتماعی، جذب سرمایه‌گذاری و صیانت از میراث‌فرهنگی منطقه دانستند و بر ضرورت توجه هم‌زمان به میراث ناملموس در کنار میراث مادی تاکید کردند.

به اعتقاد این دو باستان‌شناس، نهادهایی همچون شرکت نفت و شهرداری نیز می‌توانند در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود، نقش مؤثری در حفاظت و معرفی میراث فرهنگی مسجدسلیمان ایفا کنند.

آن‌ها همچنین یکی از مهم‌ترین چالش‌های حفاظت از محوطه‌های تاریخی شهری را وجود معارضان و مالکان خصوصی، اجرای پروژه‌های عمرانی و ضعف نظارت مستمر عنوان کردند و افزودند: افزایش آگاهی عمومی، گفت‌وگو با جوامع محلی، تملک هدفمند اراضی و بازنگری در قوانین مرتبط با حفاظت از محوطه‌های تاریخی، از جمله اقدامات ضروری برای صیانت مؤثر از این میراث ارزشمند است.

هژبری و سلطانی در پایان تاکید کردند: کاوش‌های باستان‌شناسی شهری، علاوه بر نجات‌بخشی آثار در معرض تهدید، ابزاری مهم برای شناخت لایه‌های تمدنی و برقراری توازن میان توسعه شهری و حفاظت از هویت تاریخی شهرها به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405040500263
مجتبی گهستونی
دبیر مهدی نورعلی

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