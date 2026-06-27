ماهسلطان شهیزاده، بافنده باسابقه کپو در روستای گردشگری پامنار، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به بیش از ۴۵ سال فعالیت در این هنر سنتی، اظهار کرد: از ۱۰ سالگی بافت کپو را در کنار مادر و مادربزرگم آغاز کردم و علاقه به این هنر از همان دوران کودکی و در محیط خانواده در وجودم شکل گرفت.
او افزود: زمانی که اعضای خانواده به هنر کپوبافی مشغول بودند، بهتدریج به این کار علاقهمند شدم و علاوه بر حفظ یک هنر بومی، این حرفه به من امکان کسب درآمد نیز داد.
این صنعتگر با اشاره به فعالیت در حوزه گردشگری روستایی گفت: علاوه بر تولید و فروش صنایعدستی، در زمینه اقامت گردشگران نیز فعالیت داریم و با فراهم کردن سوئیت و فضای اقامتی، سالانه از مسافران داخلی و خارجی میزبانی میکنیم.
شهیزاده تأکید کرد: پیش از رونق گردشگری، درآمد اصلی ما از صنایعدستی بود، اما با افزایش حضور گردشگران، هم فروش محصولات بیشتر شد و هم فعالیتهای گردشگری به منبع مهم درآمد خانواده تبدیل شد.
او با بیان اینکه گردشگران از استانهای مختلف کشور و همچنین کشورهای دیگر به پامنار سفر میکنند، اظهار کرد: توسعه گردشگری نه تنها باعث مهاجرت اهالی به شهرها نشده، بلکه بسیاری از خانوادههایی که از روستا رفته بودند، دوباره به زادگاه خود بازگشتهاند و نسل جوان نیز علاقه بیشتری به ماندن و فعالیت در روستا پیدا کرده است.
این بافنده کپو درباره شیوه عرضه محصولات گفت: امروز بخش عمده فروش از طریق فضای مجازی و اینترنت انجام میشود و سفارشهایی از تهران، مشهد، شیراز و دیگر استانهای کشور دریافت میکنیم، همچنین در نمایشگاههای صنایعدستی نیز حضور داشتهایم.
شهیزاده با استقبال از ثبت جهانی روستای پامنار تصریح کرد: مردم روستا از این اتفاق استقبال میکنند، زیرا ثبت جهانی میتواند گردشگران بیشتری را به منطقه جذب کند و منافع آن تنها به پامنار محدود نمیشود، بلکه روستاهای اطراف نیز از افزایش سفرها و رونق اقتصادی بهرهمند خواهند شد.
او با اشاره به تشکیل تعاونی صنعتگران در روستا گفت: برنامهریزی برای راهاندازی تعاونی صنعتگران در حال انجام است و امیدواریم با همکاری مسئولان، این مجموعه بتواند نقش مؤثری در حمایت از تولیدکنندگان صنایعدستی و توسعه بازار فروش محصولات ایفا کند.
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