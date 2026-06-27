۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۲

بافنده کپو در گفت‌وگو با میراث‌آریا:

رونق گردشگری، صنایع‌دستی پامنار را به بازارهای سراسر کشور رساند

رونق گردشگری، صنایع‌دستی پامنار را به بازارهای سراسر کشور رساند

بافنده کپو گفت: پیش از رونق گردشگری، درآمد اصلی ما از صنایع‌دستی بود، اما با افزایش حضور گردشگران، هم فروش محصولات بیشتر شد و هم فعالیت‌های گردشگری به منبع مهم درآمد خانواده تبدیل شد.

ماه‌سلطان شهی‌زاده، بافنده باسابقه کپو در روستای گردشگری پامنار، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به بیش از ۴۵ سال فعالیت در این هنر سنتی، اظهار کرد: از ۱۰ سالگی بافت کپو را در کنار مادر و مادربزرگم آغاز کردم و علاقه به این هنر از همان دوران کودکی و در محیط خانواده در وجودم شکل گرفت.

او افزود: زمانی که اعضای خانواده به هنر کپوبافی مشغول بودند، به‌تدریج به این کار علاقه‌مند شدم و علاوه بر حفظ یک هنر بومی، این حرفه به من امکان کسب درآمد نیز داد.

این صنعتگر با اشاره به فعالیت در حوزه گردشگری روستایی گفت: علاوه بر تولید و فروش صنایع‌دستی، در زمینه اقامت گردشگران نیز فعالیت داریم و با فراهم کردن سوئیت و فضای اقامتی، سالانه از مسافران داخلی و خارجی میزبانی می‌کنیم.

شهی‌زاده تأکید کرد: پیش از رونق گردشگری، درآمد اصلی ما از صنایع‌دستی بود، اما با افزایش حضور گردشگران، هم فروش محصولات بیشتر شد و هم فعالیت‌های گردشگری به منبع مهم درآمد خانواده تبدیل شد.

او با بیان اینکه گردشگران از استان‌های مختلف کشور و همچنین کشورهای دیگر به پامنار سفر می‌کنند، اظهار کرد: توسعه گردشگری نه تنها باعث مهاجرت اهالی به شهرها نشده، بلکه بسیاری از خانواده‌هایی که از روستا رفته بودند، دوباره به زادگاه خود بازگشته‌اند و نسل جوان نیز علاقه بیشتری به ماندن و فعالیت در روستا پیدا کرده است.

این بافنده کپو درباره شیوه عرضه محصولات گفت: امروز بخش عمده فروش از طریق فضای مجازی و اینترنت انجام می‌شود و سفارش‌هایی از تهران، مشهد، شیراز و دیگر استان‌های کشور دریافت می‌کنیم، همچنین در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی نیز حضور داشته‌ایم.

شهی‌زاده با استقبال از ثبت جهانی روستای پامنار تصریح کرد: مردم روستا از این اتفاق استقبال می‌کنند، زیرا ثبت جهانی می‌تواند گردشگران بیشتری را به منطقه جذب کند و منافع آن تنها به پامنار محدود نمی‌شود، بلکه روستاهای اطراف نیز از افزایش سفرها و رونق اقتصادی بهره‌مند خواهند شد.

او با اشاره به تشکیل تعاونی صنعتگران در روستا گفت: برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی تعاونی صنعتگران در حال انجام است و امیدواریم با همکاری مسئولان، این مجموعه بتواند نقش مؤثری در حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی و توسعه بازار فروش محصولات ایفا کند.

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کد خبر 1405040600283
مجتبی گهستونی
دبیر مرضیه امیری

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