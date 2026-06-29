عکس روز ناسا از سیگار کهکشانی!

به گزارش میراث آریا، کهکشان ستارهفشان «مسیه ۸۲» (Messier ۸۲) یا «ام۸۲» (M۸۲) در نتیجه عبوری از نزدیکی کهکشان مارپیچی بزرگ «ام۸۱» به وجود آمده است، اما این موضوع به طور کامل منبع گاز و غبار قرمزرنگ و در حال گسترش به سمت بیرون را توضیح نمیدهد.
شواهد نشان میدهند که این گاز و غبار توسط بادهای حاوی ذرات بسیاری از ستارهها به بیرون رانده میشود و به همراه آنها یک اَبَرباد کهکشانی را ایجاد میکند. تصور میشود که ذرات غبار از محیط میانستارهای ام۸۲ سرچشمه میگیرند و در واقع از نظر اندازه مشابه ذرات موجود در دود سیگار هستند.
این عکس، تصاویری را که در نور مرئی با «تلسکوپ فضایی هابل» و در نور فروسرخ با «تلسکوپ فضایی جیمز وب» گرفته شدهاند، ترکیب میکند. این عکس، کهکشان مرکزی با رنگ روشن را نشان میدهد که رشتههای بزرگ گاز و غبار به رنگ نارنجی و قرمز از بالا و پایین آن امتداد یافتهاند.
این رشتهها بیش از ۱۰ هزار سال نوری امتداد دارند. مسیه ۸۲ که به «کهکشان سیگار» (Cigar Galaxy) شهرت یافته و ۱۲ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد، درخشانترین کهکشان آسمان در نور فروسرخ است و میتوان آن را در نور مرئی با یک تلسکوپ کوچک در صورت فلکی «خرس بزرگ» (Ursa Major) مشاهده کرد.
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