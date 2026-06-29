به گزارش میراث آریا، شرکت اپل ممکن است از نسل M6 تراشههای Pro و Max خود صرف نظر کند، اما این لزوماً به معنای به تعویق انداختن انتشار لپتاپ لمسی شایعه شده خود نیست.
به گفته مارک گورمن از بلومبرگ، مکبوک جدید اپل با تراشههای رده بالای M5 که اوایل امسال عرضه شدند، عرضه خواهد شد.
همانطور که گورمن قبلاً گزارش داده بود، انتظار میرود مدلهای ۱۴ و ۱۶ اینچی همچنان بین پایان ۲۰۲۶ و اوایل ۲۰۲۷ عرضه شوند. بنابراین نسل بعدی مکبوک لمسی اپل، تراشههای M7 را خیلی دیرتر دریافت خواهد کرد.
به گفته گورمن که با منابع آگاه از برنامهها صحبت کرده است، نسخههای M7 در حال حاضر در مرحله آزمایش پیشرفته هستند و میتوانند تا پایان سال ۲۰۲۷ از راه برسند.
طبق گزارشها، مکبوک لمسی با مجموعهای از تغییرات در صفحه نمایش لمسی عرضه خواهد شد. گورمن گزارش میدهد که این تغییرات شامل آوردن رابط کاربری Dynamic Island از آیفون، صفحه نمایش OLED و طراحی صنعتی بهروز شده است.
انتظار میرود اپل تراشه M7 خود را در اوایل سال ۲۰۲۷ معرفی کند و چند ماه بعد M7 Pro و Max را نیز به بازار عرضه کند. گورمن همچنین گزارش داده است که ممکن است تراشه M7 Ultra را در سال ۲۰۲۸ ببینیم.
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