طرح «باززنده سازی برکه های باران» در روستای گربدان جزیره قشم شامل طراحی و ساخت بنای دهلیز(پیش ورودی)، نصب دستگاه تصفیه آب، کاشت درختان نخل و معماری منظر محوطه آن به عنوان یکی اقدامات فناورانه و نوآورانه طرح «خیرآب» شرکت آب، برق و تاسیسات سازمان منطقه آزاد قشم محسوب می شود که مدیریت اجرایی آن توسط «مهدی ده دار» با نظارت عالیه و راهبری استراتژیک «شهرام داوری» رییس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت صورت گرفته است.

کلیت این طرح بر اساس مشاوره علمی و حمایت معنوی «مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو» و تمامی مراحل اجرایی آن- از ایده تا عمل- با همفکری و مشارکت نیکوکارانه خیرین، دهیاری، شورای اسلامی و اعضای جامعه محلی به ثمر نشست.

ساخت این آب انبار با گنجایش ۱۰۰۰ مترمکعب در مهرماه سال ۱۴۰۱ به همت «حاج ابراهیم شادمان» از فعالان حوزه خیرات آب [با عبارت مخفف «خیراب»] جزیره انجام شده بود.

مطالعه، طراحی و ساخت «دستگاه تصفیه» توسط شرکت پالایش آب تجدیدپذیر قشم و ایده پردازی طرح باززنده سازی برکه ها و طراحی معماری آن را مهندس «بهار صیرفی» بر عهده داشته است.

این طرح نیکوکارانه در روز جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ هجری خورشیدی آغاز شد و به مدت ۱۳۰ روز کار و تلاش شبانه روزی زیر سایه جنگ و جهاد در نبرد رمضان- در روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ پایان یافت و با برگزاری آیینی ویژه در همین تاریخ، به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.

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