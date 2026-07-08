برگزاری کارگاه تخصصی ارغوان بافی در روستای دیوزناو

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کارگاه تخصصی ارغوانبافی با حضور هنرمندان، فعالان صنایعدستی و مسئولان در روستای دیوزناو با هدف تقویت پیوند میان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و همچنین بهرهگیری از ظرفیت روستاهای ملی صنایعدستی در صیانت از میراث ناملموس برگزار شد. در این کارگاه آموزشی، ارغوانبافی بهعنوان یکی از هنرهای ارزشمند و ریشهدار منطقه هورامان مورد توجه قرار گرفت؛ هنری که به واسطه استفاده از مواد اولیه طبیعی، ارتباط عمیق با زیستبوم منطقه و انتقال دانش آن از نسلی به نسل دیگر، جایگاه ویژهای در هویت فرهنگی هورامان یافته است.
کد خبر 1405041701149
دبیر محمد آوخ
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