میراثی که پس از یک قرن به ثمر نشست/ ساگرادا فامیلیا آماده ثبت فصلی تازه در گردشگری جهان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا به نقل از رویترز، با تکمیل «برج عیسی مسیح» به ارتفاع ۱۷۲.۵ متر، بلندترین برج مجموعه، این بنای تاریخی به بلندترین کلیسای جهان تبدیل شده و مهم‌ترین مرحله از پروژه‌ای که از سال ۱۸۸۲ آغاز شده بود، به پایان رسیده است. این رخداد هم‌زمان با صدمین سالگرد درگذشت معمار برجسته کاتالان، آنتونی گائودی، برگزار می‌شود و توجه جهانیان را بار دیگر به بارسلونا معطوف کرده است.

ساگرادا فامیلیا که از شاخص‌ترین جاذبه‌های فرهنگی اسپانیا به شمار می‌رود، سالانه میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان را به بارسلونا جذب می‌کند و درآمد حاصل از فروش بلیت بازدیدکنندگان، بخش عمده هزینه‌های ساخت این پروژه عظیم را تامین کرده است. با نزدیک شدن به پایان عملیات اصلی ساخت، پیش‌بینی می‌شود شمار بازدیدکنندگان این مجموعه در ماه‌های آینده افزایش چشمگیری داشته باشد و نقش آن در اقتصاد گردشگری شهر بیش از گذشته پررنگ شود.

در همین راستا، مراسم ویژه افتتاح برج مرکزی با حضور گسترده شهروندان، گردشگران و رهبران مذهبی برگزار شد. این مراسم با حضور پاپ لئو چهاردهم همراه بود که ضمن برگزاری آیین مذهبی در این کلیسا، برج مرکزی را به طور رسمی افتتاح کرد. این رویداد از مهم‌ترین مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی اروپا در سال جاری محسوب می‌شود.

کارشناسان گردشگری معتقدند تکمیل این بنای کم‌نظیر می‌تواند جایگاه بارسلونا را به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری فرهنگی جهان بیش از پیش تثبیت کند. در عین حال، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که افزایش شمار گردشگران، ضرورت مدیریت پایدار گردشگری، حفاظت از میراث فرهنگی و کنترل فشار بر زیرساخت‌های شهری را دوچندان خواهد کرد.

ساگرادا فامیلیا که بخش‌هایی از آن در فهرست میراث‌جهانی یونسکو ثبت شده، نماد معماری مدرنیسم کاتالان و برجسته‌ترین اثر آنتونی گائودی به شمار می‌رود. ساخت این بنا در طول بیش از یک قرن با چالش‌هایی همچون جنگ داخلی اسپانیا، کمبود منابع مالی و همه‌گیری کرونا روبه‌رو شد، اما اکنون به نقطه عطفی در تاریخ معماری و گردشگری جهان رسیده است.

انتهای پیام/