به گزارش خبرنگار میراثآریا، کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم ایران) در بیستمین نشست تخصصی خود با همکاری کافه موزه تایپ، به بررسی ابعاد انسانی و آسیبشناسانه موضوع «کودکان در جنگ» میپردازد.
این نشست که در ادامه سلسلهنشستهای مشترک ایکوم ایران (کمیته ملی موزههای ایران) و کافه موزه تایپ برگزار میشود، با نگاهی تحلیلی به تأثیرات جنگ بر زیستبوم کودکان و بازتاب آن در حافظه تاریخی و موزهای، میزبان جمعی از صاحبنظران و فعالان این حوزه خواهد بود.
در این رویداد، زهره فرمانی، الهام خسروی، ندا موحدیپور و علیاکبر زینالعابدین به همراه سیداحمد محیططباطبایی به گفتوگو و تبادل نظر پیرامون ابعاد مختلف این موضوع خواهند پرداخت.
نشست کودکان در جنگ روز یکشنبه، ۲۱ تیرماه، از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل کافه موزه تایپ برگزار میشود.
شرکت در این نشست برای علاقهمندان به مباحث اجتماعی و موزهداری آزاد است.
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