منوچهر ناصرالملکی، معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی،امروز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، ضمن تشریح راهبردهای کلان این مجموعه، اظهار داشت: یکی از نخستین اقدامات ما در این دوره، بازنگری و اصلاح منشور سرمایه‌گذاری هگتا بر اساس ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مصوب هیئت دولت بود. هدف از این اقدام، ایجاد انضباط مالی، تضمین وحدت رویه در شرکت‌های تابعه و اطمینان از همسویی تمامی پروژه‌های اجرایی با استانداردهای کلان کشوری است.

او افزود: در همین راستا، فرم‌های اختصاصی برای ارزیابی و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری طراحی شد که با هدف ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و افزایش دقت در محاسبات اقتصادی، از این پس تمامی پروژه‌ها باید از این فیلتر تخصصی عبور کنند.

توسعه متوازن از هتل‌سازی تا دهکده‌های سلامت



معاون سرمایه‌گذاری هگتا در ادامه به جزئیات پروژه‌های تعریف‌شده در شرکت‌های تابعه پرداخت و گفت: تمرکز هگتا تنها بر هتلداری کلاسیک نیست؛ بلکه ما به دنبال ایجاد زنجیره ارزش در حوزه‌هایی مانند سلامت‌محوری هستیم. در گروه هتل‌های هما، تمرکز بر بهینه‌سازی زیرساخت‌ها با اقداماتی نظیر انتقال مدیریت هتل فجر لاهیجان به مجموعه هما، راه‌اندازی مراکز آموزشی در مناطق آزاد کیش و انزلی و استقرار سیستم یکپارچه ERP برای هوشمندسازی مدیریت منابع، در دستور کار قرار دارد.

وی درباره شرکت گردشگری آبادگران ایران و دهکده ساحلی انزلی یادآور شد: پروژه شاخص A1 که شامل ساخت ۵۰ هتل‌آپارتمان درجه یک در ارتفاعات جنوبی مشهد در زمینی به وسعت بیش از ۴۶۹ هزار مترمربع است، یکی از بزرگترین پروژه‌های اقامتی کشور محسوب می‌شود. همچنین پروژه مجتمع تفریحی گلوگاه با توسعه ویلاهای مدرن ساحلی از دیگر اقدامات این شرکت است. شرکت دهکده ساحلی انزلی با تمرکز بر «دهکده سلامت»، پروژه‌های خلاقانه‌ای از جمله فضاهای یوگا و مدیتیشن، خدمات درمانی و سلامت پوست، هایپر سلامت و کافه سلامت را دنبال می‌کند. همچنین احداث ویلاهای پیش‌ساخته بتنی و پروژه آب‌درمانی اردبیل از دیگر طرح‌های در دست اجراست.

چشم‌انداز آینده و عبور از بحران‌ها

معاون سرمایه‌گذاری هگتا در پایان با اشاره به چالش‌های محیطی، از جمله مشکلات ناشی از شرایط خاص منطقه‌ای (جنگ ۱۲ روزه و ایام رمضان)، تأکید کرد: با وجود تمامی دشواری‌ها، جریان سرمایه‌گذاری در هلدینگ هگتا با شتابی بی‌سابقه دنبال شد. مجموعاً در سال ۱۴۰۴، با طراحی و اجرای پروژه‌هایی به مساحت ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار مترمربع و تزریق ۴۹ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال سرمایه، توانستیم ارزش دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی را به‌طور ملموسی افزایش دهیم.

ناصرالملکی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو از پیگیری پروژه‌های جدید نظیر «احداث هتل در خرمشهر» و «برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای مدیران تابعه» خبر داد و تأکید کرد: سیاست محوری هگتا، کاهش وابستگی به منابع داخلی از طریق مشارکت با بخش خصوصی و بهره‌گیری از تسهیلات مالی نوین است تا مسیر توسعه و مولدسازی دارایی‌ها هموارتر از پیش ادامه یابد.

انتهای پیام/