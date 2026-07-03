به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، کتاب جدید حسین فرخ‌مهر با عنوان «آبادان و ستاره‌هایش» توسط نشر «نوشته» منتشر و روانه بازار کتاب شد.

این اثر که تازه‌ترین تلاش نویسنده در حوزه آبادان‌نگاری به شمار می‌رود، مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و یادکردهای وی درباره برخی از چهره‌های سرشناس، دانایان و نام‌آوران زادگاهش است؛ کتابی که با قلمی سرشار از ذوق و دلدادگی به این خاک شورانگیز به رشته تحریر درآمده است.

فرخ‌مهر که پیش از این با نگارش کتاب‌های «خوبانی از آبادان» و «آبادانی‌ها در باغ یادها» به معرفی ورزشکاران، شاعران، نویسندگان، هنرمندان حوزه موسیقی، تئاتر، سینما و همچنین مردم شریف و سخت‌کوش این دیار پرداخته و گوشه‌هایی از تاریخ و گذشته این شهر را روایت کرده بود، در اثر جدید خود نیز همین مسیر فرهنگی را ادامه داده است.

بر اساس این گزارش، روند معرفی مفاخر و تاریخچه آبادان توسط این نویسنده متوقف نشده و وی در ادامه فعالیت‌های پژوهشی خود، کتاب دیگری را با عنوان «افتخارآوران آبادان» آماده چاپ کرده است که طبق برنامه‌ریزی‌ها، در پاییز سال جاری در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

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