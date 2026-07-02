به گزارش خبرنگار میراث‌آریا. هفتادودومین نشست از سلسله‌نشست‌های «شب ایران»، با تمرکز بر شناخت جایگاه زبان سنسکریت و بررسی پیوندهای دیرینه فرهنگی و زبانی میان ایران و هند برگزار می‌شود.

این رویداد علمی و فرهنگی که با هدف معرفی یکی از کهن‌ترین زبان‌های جهان و میراث ادبی ارزشمند آن طراحی شده است، به بررسی ابعاد مختلف زبان سنسکریت و نقش کلیدی آن در درک تاریخ تمدن‌های باستانی می‌پردازد.

در این نشست، دکتر علیرضا اسماعیل‌پور، متخصص زبان‌های باستانی، ضمن تشریح مفهوم خانواده‌های زبانی، جایگاه زبان سنسکریت در شاخه هندوایرانی از خانواده هندواروپایی را تبیین خواهد کرد.

وی با مرور ریشه‌های مشترک زبانی میان ایرانیان و هندیان، نقش این زبان را در بازخوانی تاریخ تمدن‌های کهن واکاوی می‌کند.

محمدرضا وحدتی، دبیر این نشست با اشاره به جزئیات برنامه اظهار داشت: در این جلسه، شرکت‌کنندگان با دو گونه اصلی زبان سنسکریت، ساختارهای دستوری آن و خط «دِوَناگَری» آشنا خواهند شد و اهمیت این زبان در مطالعات زبان‌شناسی، تاریخ و فرهنگ مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه بخش دوم این نشست به تحلیل ادبیات سنسکریت اختصاص دارد گفت: در این بخش، مفاهیمی چون «شروتی» و «سمرتی»، چهار ودای اصلی (به‌ویژه «ریگ‌ودا»)، متون پساودایی، روند تحول باورهای دینی در پایان عصر ودایی و حماسه‌های بزرگ هند، تحلیل و واکاوی خواهند شد.

وحدتی یادآور شد: دکتر اسماعیل‌پور با تأکید بر جایگاه زبان سنسکریت در جهان معاصر، آن را پلی برای فهم عمیق‌تر میراث مشترک ملت‌های ایران و هند دانست و بر لزوم توسعه مطالعات این زبان در مراکز علمی و دانشگاهی تأکید کرد.

هفتادودومین «شب ایران» با عنوان «آشنایی با تعریف و جایگاه زبان سنسکریت»، فرصتی است برای علاقه‌مندان به زبان، ادبیات و تاریخ تمدن‌های کهن تا با یکی از تأثیرگذارترین زبان‌های کلاسیک جهان آشنا شوند.

این نشست روز جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ در گالری آداپا به نشانی تهران، پایین‌تر از میدان ولی‌عصر، کوچه صومعه‌سرا، پلاک ۵ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

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