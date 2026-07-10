https://www.chtn.ir/x4sgd۱۹ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۱ کد خبر 1405042001282 فیلم خبری بررسی ظرفیت های بوستان زائر پذیر غدیر در استقبال از زائران آقای شهید ایران بررسی ظرفیت های بوستان زائر پذیر غدیر در استقبال از زائران آقای شهید ایران دریافت 19 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405042001282 سید حسن ایزانلو دبیر مهدی نورعلی برچسبها رهبر شهید بدرقه آقای شهید ایران خراسان رضوی پربینندهترینها عشایر کشور در جوار امام هشتم میزبان زائرین بدرقه آقای شهید ایران برگزاری کارگاه تخصصی نقاشی روی پارچه در غار کرفتو برگزاری کارگاه تخصصی سفالگری سنتی در زیویه برگزاری کارگاه تخصصی ارغوان بافی در روستای دیوزناو
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