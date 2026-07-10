۱۹ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۱

بررسی ظرفیت های بوستان زائر پذیر غدیر در استقبال از زائران آقای شهید ایران

بررسی ظرفیت های بوستان زائر پذیر غدیر در استقبال از زائران آقای شهید ایران

بررسی ظرفیت های بوستان زائر پذیر غدیر در استقبال از زائران آقای شهید ایران

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کد خبر 1405042001282
سید حسن ایزانلو
دبیر مهدی نورعلی

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