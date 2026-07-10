https://www.chtn.ir/x4sgn۱۹ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۵ کد خبر 1405042001286 فیلم خبری آقای شهید ایران در آغوش یاران خراسانی آقای شهید ایران در آغوش یاران خراسانی دریافت 19 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405042001286 سید حسن ایزانلو دبیر مهدی نورعلی برچسبها بدرقه آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب خراسان رضوی #مشهد مقدس پربینندهترینها عشایر کشور در جوار امام هشتم میزبان زائرین بدرقه آقای شهید ایران برگزاری کارگاه تخصصی نقاشی روی پارچه در غار کرفتو برگزاری کارگاه تخصصی سفالگری سنتی در زیویه برگزاری کارگاه تخصصی ارغوان بافی در روستای دیوزناو
نظر شما