به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهروز صفری، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران، با اشاره به امضای تفاهمنامه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این اقدام را گامی مؤثر برای حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی دانست.
او گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، پیگیر امضا و اجرای این تفاهمنامه بودیم و خوشبختانه این توافق میان دو وزارتخانه به امضا رسیده است. اجرای آن میتواند به تداوم فعالیت و سرپا ماندن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کمک کند.
صفری با اشاره به مشکلات اقتصادی فعالان این حوزه افزود: مالیات و حق بیمه از مهمترین چالشهای دفاتر خدمات مسافرتی است. امهال و بخشودگی این تعهدات میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان صنعت گردشگری را برطرف کند. دفاتر خدمات مسافرتی پس از دوران کرونا با مشکلات فراوانی روبهرو شدند و اجرای این تفاهمنامه میتواند از تعطیلی بنگاهها و بیکاری نیروهای انسانی جلوگیری کند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران ادامه داد: در دیدار با سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و همچنین در جلسهای با انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری، تأکید کردیم که آژانسهای مسافرتی طی سالهای اخیر، بهویژه پس از شیوع کرونا، با کاهش شدید فعالیت مواجه بودهاند. با این حال، بسیاری از دفاتر با مالیاتهای سنگین مواجه شدهاند و اجرای این تفاهمنامه میتواند بخشی از این فشار مالی را کاهش دهد.
او همچنین به مشکلات بیمه و کمبود تسهیلات اشاره کرد و گفت: بارها درخواست پرداخت وام و تسهیلات برای دفاتر خدمات مسافرتی را مطرح کردهایم، اما تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.
صفری در پایان پیشنهاد کرد: به جای پرداخت سالانه هزینههای سنگین بیمه بیکاری، بخشی از این منابع در قالب تسهیلات به دفاتر خدمات مسافرتی اختصاص یابد. برای مثال، اگر به ازای هر کارمند ۵۰۰ میلیون تومان وام در اختیار دفاتر قرار گیرد، امکان حفظ نیروی انسانی فراهم میشود و از خروج نیروهای متخصص از صنعت گردشگری جلوگیری خواهد شد.
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