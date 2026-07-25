۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶

سردار پورجمشیدیان در بازدید از استودیوی رادیو اربعین:

عوامل رادیو اربعین به عشق امام حسین(ع) دلی کار می‌کنند

عوامل رادیو اربعین به عشق امام حسین(ع) دلی کار می‌کنند

علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور، به همراه احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی، از استودیوی رادیو اربعین بازدید کرد و گفت: رادیو اربعین یک ابتکار ارزشمند رسانه‌ای است و عوامل آن با عشق و ارادت به امام حسین(ع) فعالیت می‌کنند.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان در جریان این بازدید، رادیو اربعین را یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی مردم و زائران با ستاد مرکزی اربعین دانست و اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از اطلاع‌رسانی‌های رسمی ستاد از طریق این شبکه رادیویی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و دیگر رسانه‌ها نیز از ظرفیت اطلاعاتی آن استفاده می‌کنند.

او با بیان اینکه رادیو اربعین در ایام منتهی به اربعین جایگاه مشخصی میان مخاطبان پیدا کرده است، افزود: بسیاری از زائران اخبار مسیر، وضعیت مرزها، شرایط تردد و اطلاعات مورد نیاز خود را از این رادیو دریافت می‌کنند. ارتباط رادیو اربعین با مردم، ارتباطی صمیمی، نزدیک و مبتنی بر اعتماد است.

قائم‌مقام وزیر کشور ادامه داد: رادیو اربعین ابتکاری بسیار ارزشمند از سوی رسانه ملی است و بدون تردید کسانی که در طراحی، تولید و اجرای برنامه‌های آن نقش دارند، در ثواب این حرکت بزرگ شریک هستند.

پورجمشیدیان با قدردانی از عوامل این شبکه رادیویی گفت: برای من بسیار ارزشمند بود که شنیدم بسیاری از همکاران رسانه ملی در کنار مسئولیت‌های اصلی خود، با انگیزه‌ای قلبی و به عشق امام حسین(ع) در رادیو اربعین فعالیت می‌کنند. این خدمت دلی، کمتر از حضور در مسیر زیارت نیست و امیدوارم خداوند آن را از همه خادمان و زائران قبول کند.

عوامل رادیو اربعین به عشق امام حسین(ع) دلی کار می‌کنند

احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی نیز در این بازدید گفت: رادیو اربعین سال‌هاست به‌عنوان رسانه همراه زائران فعالیت می‌کند و تلاش کرده است علاوه بر اطلاع‌رسانی دقیق و لحظه‌ای، حال‌وهوای معنوی این رویداد بزرگ را به خانه‌ها و دل‌های مردم منتقل کند.

او افزود: امسال با توجه به شرایط ویژه منطقه و ضرورت تقویت همدلی و انسجام ملی، مأموریت رادیو اربعین اهمیت بیشتری یافته است. این شبکه تلاش می‌کند صدای خدمت، ایثار، وحدت و دلدادگی مردم به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) باشد.

معاون صدا خاطرنشان کرد: همکاران رادیو اربعین با انگیزه‌ای فراتر از وظایف اداری فعالیت می‌کنند و شبانه‌روز در تلاش‌اند تا زائران در داخل و خارج از کشور، اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را سریع، دقیق و قابل اعتماد دریافت کنند.

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کد خبر 1405050500312
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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