عکس روز ناسا از حباب کهکشانی

به گزارش میراث آریا، این حباب فضایی بزرگ که توسط باد وزیده از یک ستاره ایجاد شده، با نام «ان‌جی‌سی ۷۶۳۵» (NGC ۷۶۳۵) فهرست‌بندی شده است اما به سادگی با نام «سحابی حباب» (Bubble Nebula) شناخته می‌شود.

این نمای برجسته که از کراکوف در لهستان گرفته شده است، با نوردهی طولانی، جزئیات پیچیده این حباب کیهانی و محیط آن را آشکار می‌کند. اگرچه این حباب ظریف به نظر می‌رسد اما با قطر ۱۰ سال نوری، شواهدی را از فرآیندهای خشونت‌آمیز در حال انجام گرفتن ارائه می‌دهد.

درست در سمت راست مرکز حباب در این عکس، یک ستاره داغ و درخشان در غبار بازتابنده سحابی قرار دارد. باد ستاره‌ای شدید و تابش شدید این ستاره که احتمالاً جرمی ۱۰ تا ۲۰ برابر خورشید دارد، ساختار گاز درخشان را در برابر مواد متراکم‌تر در ابر مولکولی اطراف به بیرون پرتاب کرده است.

سحابی جذاب حباب تنها ۱۱ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد و در صورت فلکی «ذات‌الکرسی» (Cassiopeia) واقع شده است.

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