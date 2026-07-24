به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، نمایش رادیویی «آستیناتو بالا بزن»، داستان سپیده را روایت میکند؛ زنی که در دشوارترین لحظه زندگی، میان ترس و امید قرار میگیرد و با تصمیمی سرنوشتساز، برای نجات جان انسانی دیگر، راه فداکاری را برمیگزیند.
تهیهکنندگی این نمایش را مهدیه تقیزاده بر عهده دارد و نرگس موسیپور افکتور و محمدرضا محتشمی صدابرداری آن را انجام دادهاند.
رامین پورایمان، حمید یزدانی ابیانه، احمد هاشمی، راضیه مومیوند، محمد شریفیمقدم، مینو جبارزاده، سارا فردوسی، مونا صفی، نورالدین جوادیان، شهین نجفزاده، محمد پورحسن، فرشید صمدیپور، سعیده فرضی، احمد لشینی، مریم باقری و بهادر ابراهیمی بازیگران این نمایش رادیویی هستند.
«آستیناتو بالا بزن» از سوم مرداد ساعت ۲:۳۰ بامداد از رادیو نمایش پخش میشود و تکرار آن همان روز ساعتهای ۱۲:۳۰، ۱۷:۳۰ و ۲۲:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.
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