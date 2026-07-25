به گزارش میراث آریا، نمایش رادیویی «مسافران تنگه چارزبر» به نویسندگی معصومه پاکروان و کارگردانی بهرام سرورینژاد، داستان چهار رزمنده از چهار شهر ایران را روایت میکند که پس از اعلام پایان جنگ، تنها چند قدم با بازگشت به آغوش خانواده فاصله دارند اما با حمله دوباره دشمن، بار دیگر برای دفاع از خاک ایران راهی میدان نبرد میشوند.
«مسافران تنگه چارزبر» به تهیهکنندگی اشرفالسادات اشرفنژاد تولید شده است. محمدرضا قبادیفر افکتوری و جعفر جودتی صدابرداری این نمایش رادیویی را بر عهده داشتهاند.
پریسا مقتدی، بهرام سرورینژاد، رامین پورایمان، ایوب آقاخانی، سیما خوشچشم، معصومه عزیزمحمدی، محمدسعید سلطانی، مهدی نمینیمقدم، امیر زندهدلان، بهادر ابراهیمی، نورالدین جوادیان، شهریار حمزیان، محمدرضا قلمبر، ماکان رضاییپور، عباس توفیقی، سعیده فرضی، نگین خواجهنصیر، مجتبی طباطبایی و حمید یزدانیابیانه در این نمایش رادیویی ایفای نقش کردهاند.
نمایش رادیویی «مسافران تنگه چارزبر» از سوم مرداد، ساعت ۴ بامداد از رادیو نمایش پخش میشود و تکرار آن همان روز ساعتهای ۱۳:۳۰، ۱۸:۳۰ و ۲۲ خواهد بود.
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