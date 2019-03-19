ثبت 35 اثر ناملموس و تعیین حریم 42 اثر تاریخی

به گزارش میراث آریا محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي كشور اظهار داشت: در مجموع هفت جلسه شوراي ثبت و حريم كشور كه در اسفندماه سال 1397 برگزار شد، جمعا تعداد 35 اثر ناملموس، 133 اثر غيرمنقول، 60 اثر طبيعي در فهرست ميراث ملي ايران ثبت گرديد و تعيين حريم 42 اثر از آثار تاريخي كشور به تصويب رسيد.

طالبيان بيان کرد: از جمله آثار شاخص ثبت شده در فهرست ميراث ناملموس در اين دوره از اجلاس شوراي ثبت، آيين بارون خواهي(گلي گلينا) استان بوشهر، بيت و حيران خواني آذربايجان غربي و مراسم شب سيزدهم چله كندر استان البرز بودهاست. معاون ميراث فرهنگي كشور گفت: قله سيالان و دشت درياسر تنكابن مازندران، آبشار آب سفيد لرستان، غار بره زرد ايلام، درياچه مارميشو آذربايجان غربي، غار الماس بهاباد، باغ سالار رشت و گنبدهاي نمكي استان قم نيز از جمله آثار طبيعي ثبت شده در فهرست ميراث ملي در اين دوره از اجلاس بودهاست.

طالبيان همچنين به 133 اثر غير منقول تاريخي ثبت شده در فهرست ميراث ملي اشاره كرد و افزود: از جمله آثار شاخص تاريخي ثبت شده در اسفندماه 1397 ميتوان به مجموعه زيرزميني دستكند سفيدشهر كاشان، قلعه سردار بوكان آذربايجان غربي و دو پناهگاه صخرهاي با قدمت پارينه سنگي در قوشازاغا زنجان و سره البرز اشاره كرد.

معاون ميراث فرهنگي با تاكيد بر اهميت تعيين حريم براي حفاظت آثار تاريخي تشريح كرد: در شوراي حريم اسفندماه تعداد 42 اثر از استانهاي آذربايجان شرقي، اردبيل، خراسان شمالي، كردستان، زنجان، گيلان، قم و اصفهان تعيين حريم گرديده-است.

