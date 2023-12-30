بهگزارش میراث آریا بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، شورش محمدپور با اعلام این مطلب اظهار کرد: این سفال تاریخی توسط بایزید احمدپور و رحمان آقابیگی از اهالی روستای ارمنی بلاغی این شهرستان اهدا شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بوکان افزود: این سفال با نام اهداکننده آن در ویترین این اداره نگهداری شده و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
او تصریح کرد: سایر شهروندان نیز میتوانند اشیای تاریخی خود را به اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تحویل دهند تا این اشیای تاریخی به نام شخص یا خانواده آن ها نگهداری و در معرض نمایش عموم قرار بگیرد.
انتهای پیام/
نظر شما