تشکیل زنجیره‌ انسانی به منظور حفاظت از گنبد سلطانیه

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا محمدپور ۱۲ فروردین گفت: تشکیل زنجیره‌ انسانی به عنوان یک حرکت نمادین با حضور جمعی از پرسنل و دوستداران میراث‌فرهنگی در محوطه پایگاه میراث جهانی گنبدسلطانیه برای حفاظت از این بنای ثبت جهانی برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان ضمن محکومیت آسیب به آثار تاریخی و فرهنگی کشور، افزود: حفاظت از آثار تاریخی یک مسئله بین المللی است که باید مورد توجه جهانیان باشد.

او گفت: در حمله روز گذشته، بر اثر موج انفجار ناشی از حمله هوایی به حسینیه اعظم ، بخش تاریخی این حسینیه اعظم دچار آسیب نشده است اما محوطه و بناهای پیرامونی این بنای تاریخی به طور کامل تخریب شده است.

