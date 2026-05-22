به گزارش خبرنگارمیراثآریا، همزمان با گرامیداشت هفته میراثفرهنگی و در راستای ترویج فرهنگ صیانت از مواریث تاریخی، روز جمعه مورخ یک خردادماه ۱۴۰۵، ۱۰ قطعه لمبه چوبی ارزشمند متعلق به دوران قاجار توسط یک خانواده زنجانی به این ادارهکل اهدا شد.
معاون میراثفرهنگی استان زنجان در آیین دریافت این آثار ارزشمند ضمن قدردانی از اقدام شایسته و خداپسندانه این خانواده اظهار کرد: اهدا و سپردن آثار تاریخی به موزهها توسط شهروندان، جلوهای از فرهنگدوستی و درک عمیق از اهمیت تاریخ و هویت ملی است.
او با تأکید بر اینکه اینگونه اقدامات موجب تقویت فرهنگ عمومی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی میشود، افزود: باید با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای، فرهنگ اهدا و امانتسپاری اشیای تاریخی به موزههای تخصصی در جامعه ترویج و آموزش داده شود تا این آثار که سند هویت گذشتگان ما هستند، برای نسلهای آینده به امانت بمانند.
معاون میراثفرهنگی استان در پایان خاطرنشان کرد: اشیای اهدایی پس از طی مراحل قانونی، ثبت و مستندنگاری، در فضای موزهای استان در معرض دید علاقهمندان قرار خواهند گرفت تا به عنوان بخشی از تاریخ این مرز و بوم حفظ شوند.
