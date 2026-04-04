به گزارش میراث آریا، حمید رضا صالحی نایب رئیس کمسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: باتوجه به ظرفیتهای موجود در کشور، شبکه برق ایران گسترده و پایداری خوبی دارد و با اتکا به نیروگاههای موجود و ذخیرهای که در این فصل دارد امکان مدیریت شرایط بحرانی را دارد اما این نوع اقدامات و تهدیدها خلاف مقررات بین المللی است.
صالحی عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در زمستان، ظرفیتهای نیروگاهی کمتر از مقاطعی که مصرف به اوج میرسد، مورد استفاده قرار گرفتهاند، چنانچه به نیروگاهی آسیب وارد شود، میتوان از ظرفیتهای ذخیرهشده استفاده کرد؛ به بیان دیگر در فصل سرما معمولا کمینه مصرف برق در آن به ثبت میرسد، لذا امکان استفاده از ظرفیتهای آماده به بهره برداری برای جایگزینی محدود وجود دارد.
این فعال صنعت برق تاکید کرد: این بدان معناست که در صورت بروز آسیبهای احتمالی در برخی مناطق، امکان استفاده از دیگر نیروگاهها در دیگر مناطق مرتبط با شبکه برای ورود به شبکه و جبران کمبود برق وجود دارد.
صالحی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، به ویژه خورشیدی، را یکی از مهمترین راهکارهای تقویت پدافند غیرعامل و افزایش تابآوری شبکه انرژی کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی ایران و میزان بالای تابش خورشید، امکان توسعه گسترده نیروگاههای غیرمتمرکز تجدیدپذیر، وجود دارد. در این صورت از تمرکز آسیبپذیری در یک نقطه نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
او ظرفیت بالقوه انرژی خورشیدی در ایران را حدود ۳۰۰ روز آفتابی اعلام کرد و گفت: پتانسیل اقلیم ما برای نیروگاههای تجدیدپذیر در دنیا کم نظیر هست چرا که میزان جذب انرژی در کنار دریای خزر از خیلی از کشورهای اروپایی بالاتر است.
صالحی در پایان ابراز امیدواری کرد که از طریق جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و توسعه همکاریهای بینالمللی، گامهای موثری در جهت گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر و ارتقای سطح امنیت انرژی کشور برداشته شود.
