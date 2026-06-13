به گزارش میراث آریا، محسن طرزطلب رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به فعالیت ۹۱۳ ساختار مرتبط در ۳۱ استان کشور، بر نقش مهم نیروگاههای خورشیدی پشتبامی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی تأکید کرد.
او با تشریح مدل جدید اقتصادی برای توسعه نیروگاههای کوچک مقیاس گفت: نیروگاههای خورشیدی خانگی به دلیل ظرفیت محدود، امکان حضور مستقیم در بورس انرژی را ندارند. به همین منظور، سازوکاری با عنوان «شرکتهای تجمیعکننده» طراحی شده است. این شرکتها که پس از تأیید صلاحیت از سوی ساتبا فعالیت خواهند کرد، ظرفیت تولید نیروگاههای پراکنده را تجمیع کرده و برق تولیدی را از طریق تابلوی سبز بورس انرژی عرضه میکنند.
طرزطلب همچنین از پیشبینی تسهیلات بانکی ویژه برای حمایت از اجرای این طرح خبر داد و افزود: هدف از این اقدام، تسهیل نصب سامانههای خورشیدی در منازل و افزایش مشارکت عمومی در تولید انرژی پاک است.
به گفته معاون وزیر نیرو، توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی علاوه بر کمک به تأمین برق در دوره اوج مصرف تابستان، میتواند به تحقق عدالت اقتصادی، افزایش درآمد خانوارها و ارتقای پایداری شبکه برق کشور کمک کند.
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