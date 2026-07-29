رگبار و رعدوبرق در ۴ استان جنوب و جنوب شرق کشور

به گزارش میراث آریا، طی پنج روز آینده در اکثر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت.

از روز پنجشنبه ۸ تا شنبه ۱۰مردادماه در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و در روز یکشنبه ۱۱ مردادماه علاوه بر این مناطق در ارتفاعات شمال غرب، بارش پراکنده و احتمال رعد و برق پیش بینی می‌شود.

طی سه روز آینده در غالب مناطق نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.

طی ۲ روز آینده دریای خزر و شرق دریای عمان مواج است.

امروز چهارشنبه ۷ مردادماه آسمان تهران صاف و از بعد از ظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۶ و کمینه دمای آن به ۲۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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