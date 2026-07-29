۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۸

رگبار و رعدوبرق در ۴ استان جنوب و جنوب شرق کشور

رگبار و رعدوبرق در ۴ استان جنوب و جنوب شرق کشور

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد: امروز چهارشنبه ۷ مردادماه طی ساعات بعد از ظهر در برخی نقاط در ارتفاعات شمال هرمزگان، جنوب فارس، ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک رخ می دهد.

به گزارش میراث آریا، طی پنج روز آینده در اکثر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت. 

از روز پنجشنبه ۸ تا شنبه ۱۰مردادماه در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و در روز یکشنبه ۱۱ مردادماه علاوه بر این مناطق در ارتفاعات شمال غرب، بارش پراکنده و احتمال رعد و برق پیش بینی می‌شود. 

طی سه روز آینده در غالب مناطق نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما انتظار می‌رود. 

طی ۲ روز آینده دریای خزر و شرق دریای عمان مواج است. 

امروز چهارشنبه ۷ مردادماه آسمان تهران صاف و از بعد از ظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۶ و کمینه دمای آن به ۲۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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کد خبر 1405050700526
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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