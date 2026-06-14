به گزارش میراث آریا، در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و خدمت‌رسانی به این عزیزان، تعداد ۳۸۰ نفر از خانواده شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب با دو پرواز فوق‌العاده هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عتبات عالیات سفر می‌کنند.

این پروازها در ۲۵ خردادماه سال جاری و با استفاده از دو فروند هواپیمای ایرباس هما در مسیر کرمان- نجف انجام می‌شوند.

پروازهای فوق‌العاده برنامه ریزی شده با شماره‌های ۵۳۱۵ و ۵۳۰۷ به ترتیب در ساعت‌های ۱۴:۱۰ و ۱۴:۴۵ زائران را از فرودگاه کرمان به نجف اشرف منتقل خواهند کرد.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای انجام این مأموریت، همه تمهیدات عملیاتی و خدمات فرودگاهی لازم را پیش‌بینی کرده است تا روند اعزام زائران با هماهنگی کامل و در شرایط مناسب انجام شود.

خانواده‌های معظم شهدای این حادثه در جریان این سفر به زیارت بارگاه مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در نجف اشرف و دیگر اماکن مقدس عتبات عالیات مشرف خواهند شد.

برقراری این پروازهای فوق‌العاده در چارچوب رویکرد هما در تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ارائه خدمات هوایی متناسب با نیازهای ملی و اجتماعی انجام شده است.

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