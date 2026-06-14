به گزارش میراث آریا، شرکت خدمات انفورتیک در اطلاعیه‌ای درباره آخرین وضعیت اختلالات به وجود آمده در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات اعلام کرد: مشکل خدمات کارت‌های بانکی بانک تجارت و صادرات رفع شده و تراکنش‌ها با موفقیت در حال انجام است.

بنابراین مشتریان این بانک‌ها می‌توانند خریدهای خود را از طریق کارت‌های بانک صادرات و تجارت انجام دهند؛ همچنین تمامی تراکنش‌های کارتی در این بانک‌ها نیز در حال انجام است و مشتریان می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

لازم به توضیح است که سقف تراکنش‌های روزانه انتقال کارتی از مبدا این بانک‌ها تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است که مشتریان می‌توانند این انتقال را در ۱۰ تراکنش ۱۵۰ میلیون ریالی انجام دهند.

موضوع در بانک ملی ایران در حال پیگیری است و آخرین اخبار اعلام می‌شود.

در بانک توسعه صادرات هم شعب آماده ارائه سرویس‌های ضروری به صورت حضوری هستند.

همچنین بانک ملی ایران در پیامکی به مشتریان خود اطمینان داد که اختلال موقت بوده و به زودی رفع می‌شود.

در این پیامک آمده است: در پی بروز اختلال فنی در بخشی از زیرساخت‌های مشترک ارائه خدمات بانکی، برخی سرویس‌های این بانک نیز با محدودیت موقت مواجه شده‌اند.

در این پیام، ضمن عذرخواهی از مشتریان، تأکید شده است که موضوع در حال بررسی و رفع توسط مراجع و تیم‌های فنی مرتبط بوده و اقدامات لازم برای بازگشت کامل خدمات در حال انجام است.

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