به گزارش خبرنگار میراث آریا، اصغر اسماعیلی روز ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: از این میزان، ۹۹۹هزار تردد ورودی و بیش ۹۸۰ هزار تردد خروجی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان تصریح کرد: محور قزوین به زنجان با بیش از ۴۴۵ هزار تردد، پرترددترین مسیر استان در این دوره به شمار می‌رود.

او اضافه کرد: سهم ناوگان سنگین از مجموع ترددها به ۱۱.۵ درصد رسیده و این موضوع بیانگر فعالیت گسترده حمل‌ونقل کالا و مسافر در استان است.

اسماعیلی همچنین با اشاره به نحوه پایش ترافیک جاده‌ای گفت: طرح نوروزی با بهره‌گیری از ۸۶ سامانه ترددشمار، ۴۲ سامانه ثبت تخلف، ۴۵ دوربین نظارت تصویری و ۵ سامانه توزین در حال حرکت، مدیریت هوشمند ترافیک را در محورهای اصلی و فرعی ممکن کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان تأکید کرد: در طول این مدت تمام اقدامات نظارتی، خدماتی و پیشگیرانه بدون وقفه اجرا شده و تیم‌های عملیاتی راهداری به صورت شبانه‌روزی مشغول پایش مسیرها جهت تأمین ایمنی و حفظ جریان روان ترافیک هستند.‌

