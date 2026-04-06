به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی امروز یکشنبه ۱۶ فروردینماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال با وجود جنگ تحمیلی شاهد رونق گردشگری در ایام نوروز بودیم و در این مدت ۶ هزار و ۷۵۵ نفر از محوطهها و تپههای تاریخی استان زنجان بازدید کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان نیر با اشاره به آمار سفرهای نوروزی از ابتدای تعطیلات تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵، افزود: بیشترین بازدید در رتبه اول از پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، رتبه دوم آرامگاه چلبی اوغلو و در رتبه سوم پایگاه میراث ملی معبد داش کسن در شهرستان تاریخی سلطانیه، موزه رختشویخانه در رتبه چهارم و غار کتله خور در رتبه پنجم انجام شد.
او تصریح کرد: یکی از اقداماتی که امسال در استان زنجان انجام شد، معرفی امکان و جاذبههای گردشگری استان از طریق سامانهها و نرم افزارهای داخلی بود که توانست هم بسیار مورد توجه گردشگران قرار گیرد و هم میزان قابل توجهی از گردشگران را به سمت جاذبههای گردشگری استان سوق دهد.
انتهای پیام/
نظر شما