۱۷ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۵

۶ هزار و ۷۵۵ نفر از جاذبه‌های تاریخی استان زنجان بازدید کردند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان نیر گفت: ۶ هزار و ۷۵۵ نفر از مسافران نوروزی از ابتدای تعطیلات تا ۱۵ فروردین ماه از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی امروز یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال با وجود جنگ تحمیلی شاهد رونق گردشگری در ایام نوروز بودیم و در این مدت ۶ هزار و ۷۵۵ نفر از محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی استان زنجان بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان نیر با اشاره به آمار سفرهای نوروزی از ابتدای تعطیلات تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵، افزود:‌  بیشترین بازدید در رتبه اول از پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، رتبه دوم آرامگاه چلبی اوغلو و در رتبه سوم پایگاه میراث ملی معبد داش کسن در شهرستان تاریخی سلطانیه، موزه رختشویخانه در رتبه چهارم و غار کتله خور در رتبه پنجم انجام شد.

او تصریح کرد: یکی از اقداماتی که امسال در استان  زنجان انجام شد، معرفی امکان و جاذبه‌های گردشگری استان از طریق سامانه‌ها و نرم افزارهای داخلی بود که توانست هم بسیار مورد توجه گردشگران قرار گیرد و هم میزان قابل توجهی از گردشگران را به سمت جاذبه‌های گردشگری استان سوق دهد.

