به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی امروز دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: جاذبه‌های گردشگری استان زنجان در ایام نوروز ۱۴۰۵ میزبان ۵۰هزاران نفر گردشگر بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان افزود: این بازدیدها از کوه‌های رنگی ماهنشان، روستاهای هدف گردشگری، مجموعه تفریحی و طبیعی گاوازنگ، مجموعه تفریحی شاهبلاغی، مجموعه تفریحی بالخ بلاغی، آبشارها موجود در سطح استان و غیره مورد بازدید قرار گرفتند.

او گفت: هدف غایی ما در ستاد خدمات سفر، تامین امنیت خاطر، آرامش و خلق تجربه‌ای ماندگار برای تمامی مسافران نوروزی است که استان فارس را به عنوان مقصد سفر خود برگزیده‌اند.

موسوی افزود: کوه‌پیمایی، کویرنوردی و سفر به روستاهای بکر، تجربه‌هایی ناب برای گردشگران نوروزی به همراه دارد.

او بیان کرد: تنوع زیستی به‌عنوان یکی از پر اهمیت‌ترین معیارهای مدیریت گردشگری پایدار شناخته شده است.

